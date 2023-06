“Un primer paso muy importante”: tribunal sobresee a Felipe Berríos de una de las denuncias de abuso sexual

2 de Junio de 2023

El Juzgado consideró que el sacerdote no es responsable de uno de los delitos de connotación sexual de los que fue acusado.

El 12° Juzgado de Garantía sobreseyó a Felipe Berríos de una de las dos denuncias de abuso sexual patrocinadas por la Fundación para la Confianza durante 2022 en su contra.

El sacerdote se había autodenunciado en la justicia ordinaria para aclarar los casos y durante este viernes se conoció que los tribunales accedieron a la petición que había realizado su abogado, Julián López.

Luego que el Ministerio Público decidiera no perseverar en esta causa, la defensa del ex jesuita presentó este recurso al no existir delito comprobado sobre supuestos actos de connotación sexual por las que fue responsabilizado.

“Esta resolución es un primer paso muy importante para cumplir lo que les anuncié desde el primer día, que es mi interés en que mi inocencia sea establecida de forma transparente y pública por los tribunales de justicia de mi país. Debo destacar que la decisión se refiere a una de las dos denuncias presentadas por la Fundación para la Confianza“, explicó en una carta que les envió a sus cercanos y a la que tuvo acceso La Tercera.

Por su parte, el abogado de Felipe Berríos, Julián López, destacó que “un tribunal haya concluido que los hechos descritos por una de las denunciantes, incluso si fueran ciertos, no son constitutivos de delito, es una manifestación evidente de la cuestionable calidad de las acusaciones que se formularon públicamente contra Felipe Berrios y, en particular, las que patrocinó la Fundación para la Confianza. Con la investigación del Ministerio Público concluida, confiamos en que las demás denuncias tendrán el mismo destino”.