VIDEO – Médico realizó extrema recomendación por circulación de virus respiratorios: “Es el momento”

8 de Junio de 2023

La solicitud del médico ocurre luego de la muerte de un menor de 2 meses y a la crítica situación que se vive en centros asistenciales por la alta demanda.

El martes de esta semana falleció un menor de dos meses a causa de una neumonía grave en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El lactante perdió la vida en un box de reanimación, según informaron desde la institución.

Además, en el mismo comunicado, comentaron que no contaban con camas disponibles en Valparaíso, Rancagua o Santiago, que eran los sectores más cercanos para asistir al menor y que solo había una en Arica.

Desde el Ministerio de Salud se refirieron a la crisis sanitaria e indicaron que “estamos observando un comportamiento agresivo de los virus respiratorios y en particular del sincicial, sobre todo en menores”, lo que genera una mayor presencia de personas en centros asistenciales.

Declaración de médico por virus respiratorio

En este contexto, el doctor Ignacio Ponce de León, médico del Hospital Gustavo Fricke, de la Región de Valparaíso, alertó sobre la crítica situación en un video de TikTok.

“Entiendo que la realidad de cada ser humano es diferente, la realidad de cada familia y el soporte que tienen. La red de contactos va variando“, indicó.

En esa misma línea, agregó que “por lo tanto, no puedo exigir a alguien que tome medidas que se me ocurren a mí como médico, pensado que todo el mundo tiene acceso a familiares o una situación económica que le permita realizar lo que estoy a punto de decir”.

Ante esto, el especialista realizó una extrema recomendación a los padres para evitar futuras situaciones críticas.

“Si tienen hijos o hijas de menos de dos años, y tienen la posibilidad de no sacarlos de la casa, de no exponerlos a lugares públicos, de no exponer a sala cuna, terceros, tomen la opción. Este es el momento de hacerlo”, concluyó el doctor.