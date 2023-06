Revelan la historia de otra lactante que murió esperando una cama UCI en la Región de Valparaíso

8 de Junio de 2023

El caso se registró la semana pasada en el Hospital de Quilpué, según revelaron los padres de la menor.

En las últimas horas se informó de la muerte de una segunda bebé que esperaba una cama UCI en la Región de Valparaíso. A diferencia de lo ocurrido en San Antonio, en esta oportunidad el hecho ocurrió en el Hospital de Quilpué.

El fallecimiento de la menor se produjo el pasado viernes 2 de junio, luego de que esperara por 12 horas que se creara un cupo en la UCI del Hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar.

José Luis Parra, padre de la lactante, le contó al diario La Estrella que decidieron hacer público su caso tras conocerse el deceso de Mia, la pequeña que falleció este martes en el Hospital de San Antonio, también a raíz de complicaciones por una neumonía sincicial.

Parra reveló que el pasado miércoles 31 de mayo su esposa llevó a su hija a la urgencia infantil del Hospital de Quilpué, donde tras ser examinada se decidió hospitalizarla por virus sincicial y rinovirus.

Pese a los cuidados y tratamientos, la salud de la menor se agravó, ante lo cual los médicos optaron por intubarla. Junto con eso, le informaron a sus padres que debía ser trasladada a raíz de su delicada condición.

“Pasaron todo el día buscándole un cupo, porque fue como a las 8 o 9 de la mañana”, afirmó Yessenia Sánchez, madre de la bebé.

Según aseguraron al medio antes citado, recién a las 21:30 horas consiguieron una cama en la UCI del Hospital Gustavo Fricke.

Era una bebé prematura

En su relato, la mujer indicó que antes de que llegara la ambulancia para trasladar a la bebé a Viña del Mar, su hija sufrió un paro cardiorrespiratorio. Durante media hora los médicos intentaron reanimarla sin éxito.

Yessenia Sánchez contó que “el miércoles la doctora me dijo tu hija está a un paso de pasar a la UCI. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento?”, se preguntó deconsolada.

“Ella tenía antecedentes, porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas, aunque ya estaba en buen peso. Pero ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara“, concluyó.