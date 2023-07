“Con mi madre no”: así respondió Natalia Valdebenito tras dictamen de Contraloría que descartó irregularidades en show de San Miguel

3 de Julio de 2023

Natalia Valdebenito utilizó su programa Café con Nata para referirse a la denuncia en Contraloría que presentaron por un show que realizó en marzo pasado.

Compartir

El 31 de marzo, Natalia Valdebenito se presentó en un show preparado por la Municipalidad de San Miguel para cerrar el Mes de la Mujer.

La comediante firmó un contrato de $9.500.000 para llevar su espectáculo denominado “Fea” en la comuna donde creció y donde actualmente su madre trabaja hace dos décadas. Esta situación motivó una denuncia en la Contraloría General de la República por un supuesto conflicto de interés.

La resolución del órgano contralor, eso sí, desestimó irregularidades ya que la mamá de la humorista no cumple funciones en la Corporación Cultural de dicho municipio.

“No tuvo injerencia alguna en la mentada contratación, por cuanto el espectáculo fue cotizado y adquirido por la anotada corporación, razón por la cual no es posible vislumbrar incompatibilidad o inhabilidad alguna”, se puede leer en el fallo.

La Contraloría, en tanto, sí puso en cuestión el método de trato directo usado para la contratación de Natalia Valdebenito, pues aseguran que no existen razones para “requerir, única y exclusivamente dicha actuación, en desmedro de otros espectáculos que pudieran ser de similares características”.

De igual forma, liberada de cualquier delito o conflicto de interés, la exponente del stand up comedy nacional usó su programa Café con Nata para realizar una serie de descargos. “Lo único que voy a decir y por qué lo voy a decir es por mi madre, no por mí”, comenzó diciendo el pasado viernes.

Los descargos de Natalia Valdebenito

En esa misma línea, Natalia Valdebenito expuso que “una persona del sector político al que claramente no pertenezco hizo esta denuncia por mi contratación como diciendo que había algo extraño porque mi madre trabaja en ese lugar. Mi madre no tiene nada que ver con la gente que me contrató, no trabaja en la Corporación Cultural, nunca hice un contrato con mi vieja, nunca afirmé algo para ella, tampoco ella me contrató. Y el dictamen aclara todo”, precisó.

“En ese texto dice por qué ella (Valdebenito) y no otra… Eso es porque soy buena en lo que hago hace casi 20 años, 17 haciendo stand up. Sé que hoy el mundo del stand up tiene una fuerza muy grande y hay gente que lleva casi 20 años en esto. A nosotros no nos cuentan cuentos, menos de cuánto se puede o no cobrar o pagar en fin. He trabajado en montón de municipalidades y pueden revisar como me han auditado más de tres veces al año, como me revisan todos mis papeles, como me vienen acosando hace un rato. Todo esto tiene que ver con el acoso que vengo sufriendo hace un montón de tiempo”, agregó.

“Creo que cualquier persona está en su derecho de poner una denuncia, el punto es que aquí se hace con ‘mala leche’, porque se sabe el resultado, se sabe que no va a tener buen puerto. Sin embargo, se hace para hacer esto, escarnio público de mi trabajo, de mi persona y, además, de mi madre, que no tiene nada que ver. No soy lesa ni ingenua, sé por qué se hacen estas cosas. Vengo recibiendo este tipo de juicios hace mucho rato y esto se venía venir”, sostuvo.

Por último, Natalia Valdebenito insistió en que “no hay nada extraño. No veo el conflicto de interés, he trabajado en montón de cosas y créanme que desde La Reina para abajo he trabajado en todas las municipalidades. Soy absolutamente independiente, no hay marca, no hay mecenas ni padres millonarios”.

“Le digo a mi familia que estoy bien y a mi madre que la admiro muchísimo por ser una gran servidora pública. Con mi madre no, menos con su comportamiento intachable… Ya han atacado todas las esferas de mi vida, mi salud mental, mi cuerpo, me han amenazado de muerte, mi trabajo, me quitan apoyo cuando trabajo. En fin, tengo que responder a todo eso”, cerró.