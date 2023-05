Natalia Valdebenito tras recibir mensaje de Kast: “Podría quemar el celular ahora mismo”

4 de Mayo de 2023

En el texto, el ex candidato presidencial la invitó a votar este domingo por un candidato del Partido Republicano.

Ninguna gracia le hizo a la comediante Natalia Valdebenito recibir en su smartphone un mensaje de José Antonio Kast, en el que la invitó a votar por un candidato del Partido Republicano en la elección de este domingo 7 de mayo.

Así lo dejó en claro la misma ex participante del Club de la Comedia a través de sus redes sociales, donde compartió no sólo el mensaje que le llegó del ex candidato presidencial, sino que también entregó sus opiniones al respecto.

Así, Natalia Valdebenito subió a su cuenta de Twitter la captura de un SMS que le llegó al teléfono, a través del cual el líder del Partido Republicano la instaba a votar por el candidato de su colectividad, Luis Alejandro Silva, para que sea parte del Consejo Constitucional.

“Sucedió y siento que podría quemar el celular ahora mismo“, fueron las palabras que eligió Natalia para comenzar su posteo, luego de recibir el mansaje de José Antonio Kast.

“Pero no lo haré“, ratificó a continuación, y explicó que no quemaría su smartphone “porque este miserable no me va a comprar otro“.

“Y porque tamaña impertinencia no logrará que vote alguna vez por estos pelafustanes buenos pa’ na’“, complementó la ex Cabra Chica Gritona.

El mensaje de José Antonio Kast

En el mensaje que llegó al teléfono celular de Natalia Valdebenito se lee cómo José Antonio Kast se presenta por su nombre y le recuerda a la persona que recibe el mensaje que “este domingo el voto es obligatorio. Revisa tu local en Servel.cl“.

Y a continuación se lee: “Luis Alejandro Silva C14 al Consejo Constitucional”.

El mensaje que posteó Natalia Valdebenito en su cuenta de Twitter consiguió casi 3 mil “me gusta” en algunas horas.

Por otra parte, varios de sus seguidores comentaron que a ellos les llegó el mismo mensaje de texto.