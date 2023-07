Padre de Antonia Barra anuncia nuevas querellas y cuestiona la nueva condena a Martín Pradenas

28 de Julio de 2023

Alejandro Barra aseveró que la última sentencia no es una "que nos satisfaga".

Todo fue muy distinto al primer juicio, donde Martín Pradenas había recibido una condena de 20 años de cárcel por cargos de violación y abuso sexual. Pero el primer proceso terminó siendo anulado por la Corte Suprema producto de la “falta de imparcialidad” del juez Leonel Torres Labbé, quien realizó publicaciones en redes sociales en contra del imputado.

Este viernes, en un resultado diferente, el temuquense fue sentenciado a 17 años de prisión por los mismos delitos: dos violaciones y cinco abusos sexuales en contra de seis mujeres y menores de edad que formaban parte de la querella.

Si en agosto del año pasado, Alejandro Barra, padre de Antonia, expresaba su conformidad por la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, este viernes sus palabras fueron totalmente opuestas tras conocer el nuevo escenario para Pradenas.

“Efectivamente no es una condena de años que nos satisfaga, pero lo más importante, siempre viendo el vaso lleno, siendo positivo, es que se hicieron gestiones como querellantes. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, declaró.

“El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Es un remedio que no nos calma. Ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que le den a un condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”, profundizó Barra.

Por su parte, el fiscal Miguel Rojas destacó que “se acreditaron cada uno de los hechos. La pena establecida está dentro de los rangos que podría haberse aplicado, pero los fundamentos la vamos a estudiar una vez que tengamos el contenido completo de la resolución”.

Anuncian nuevas querellas

Tras conocer la nueva condena, el padre de una de las víctimas de Martín Pradenas, además, anunció la presentación de dos demandas. Alejandro Barra las detalló a la salida del tribunal después de conocer la sentencia que es menor en tres años a la que fue anulada por la Corte Suprema.

“Lamentablemente esto no se cierra, tenemos dos querellas más. Una contra quien resulte responsable de un video que está expuesto en las redes sociales y la otra a un ex funcionario de Carabineros que fue a mentir con un peritaje a un tribunal”, reveló.

“Es la investigación la que va arrojar quienes son los que subieron el video. Y lo de los falsos testimonios es del primer juicio”, explicó Barra respecto a imágenes de su hija que han comenzado a circular en diferentes plataformas.

“Injusticia patriarcal”

Desde la Red Chilena Contra La Violencia Hacia Las Mujeres calificaron como una “injusticia patriarcal” la nueva condena que recibió Martín Pradenas.

“La sentencia de Martín Pradenas a apenas 17 años de prisión por los siete casos de abuso sexual y violación es un nuevo golpe revictimizante. Para la justicia, la perspectiva de género es sólo una frase en un papel“, criticaron.