La acusación del papá de Antonia Barra contra Iván Pradenas: “Es el principal responsable de lo que sucedió en su familia”

5 de Enero de 2024

Este jueves, el padre de Martín Pradenas, Iván Pradenas, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) de La Araucanía a raíz de una denuncia en su contra por abuso sexual contra una menor de edad, hecho que, en conversación con Contigo en la Mañana, fue abordado por el papá de Antonia Barra, Alejandro Barra.

En la instancia aseguró que que no se sorprendió con la detención de Pradenas, y junto con ello, lanzó graves acusaciones en su contra.

“Durante la investigación de la causa contra Martín Pradenas, testigos informaban sobre la conducta del padre respecto a los abusos de Martín. Y eran de aplaudir las tocaciones que el condenado hacía respecto a sus amigas que estaban en la casa“, comentó.

A lo que el papá de Antonia Barra agregó que Iván Pradenas “es el principal responsable de lo que sucedió en su familia, en su entorno, y también es responsable de que educó y formó un verdadero delincuente”.

El papá de Antonia Barra también aprovechó de abordar un hecho que no fue investigado en profundidad, el cual tenía que ver con el hallazgo de contenido pornográfico en pendrives que estaban en la celda de Pradenas.

“Tiene que ver la familia de Pradenas cuando se encuentran los chips, los pendrives y toda la información en la cárcel de Pradenas. ¿Qué tenían? Tenían efectivamente canciones evangélicas, pero también tenía una batería de videos de niñas inconscientes y manos tocándolas por todo el cuerpo”, detalló.

Acto seguido, Alejandro Barra sostuvo que “para nosotros era importante que los jueces lo vieran. ¿Quién se lo llevó? ¿Su abogado? ¿Su padre? ¿La familia? Alguien. La Fiscalía tuvo que haber apoyado esta idea de averiguar quién se lo llevó (el material)”.

Sobre dicho contenido pornográfico que fue encontrado, añadió que “fue analizado por la PDI. Todo este material se entrega a solicitud nuestra, no de la Fiscalía. Si la Fiscalía no ordena investigar, no se hace nada, y no se hizo nada“.

Antes de finalizar, insistió en que “había un delito ahí y había que investigar. ¿Quiénes eran esas mujeres inconscientes?“.