VIDEO – Mirna Schindler defiende el aborto en tres causales contando su dura experiencia: “Esto me pasó a mí”

3 de Agosto de 2023

Mirna Schindler cuestionó la intención de la derecha de derogar el aborto en tres causales, en el marco de la labor desarrollada por el Consejo Constitucional, donde Republicanos tiene mayoría.

Y es que la periodista puso especial énfasis que los mayores detractores a esta normativa legal son hombres, dejando de lado a las mujeres.

Schindler expresó en su programa Descabelladas que “con todo respeto, pero ¿qué puede decir un hombre que no va a vivir jamás una realidad tan terrible como la que viven las mujeres?”.

En esta línea, la profesional defendió la ley de aborto en tres causales, apuntando que “es un avance insignificativo y sería de verdad una desgracia y una tragedia para muchas mujeres de este país que esta ley fuera derogada”.

Mirna Schindler profundizó sus palabras indicando que “no es solamente una opinión teórica”, para luego relatar su dolorosa experiencia personal.

“Yo tuve una guagüita que tenía una malformación incompatible con la vida, como es la anancefalia, es decir, no se te forma el cerebro. Esto implica que la guagüita nace y muere al instante, sino muere antes”, expresó, señalando que esto lo vivió en 1996, donde se vio obligada a llevar a término el embarazo, según confesó en 2016.

“Es importante esto porque tú no puedes obligar a una mujer a mantener en su útero una guagüita y que funcione como una suerte de incubadora o de máquina para mantenerla con vida. Y eso es algo que sólo las mujeres podemos entender. Yo no me quiero poner ni por un segundo en el lugar de una mujer violada”, cerró Mirna Schindler.