VIDEO – “Viejo de mierda, tiene ansias de ser político”: diputada Naveillan arremete contra Alejandro Barra

4 de Agosto de 2023

Las imágenes fueron captadas mientras la parlamentaria se enfrentó con una profesora que se manifestaba durante la paralización de actividades.

El caso de Martín Pradenas, quien fue condenado a 17 años de prisión por siete delitos que incluyen violaciones y abusos sexuales a seis mujeres y una menor de edad, tiene una arista que enfrenta al padre de Antonia Barra, Alejandro, y a la diputada Gloria Naveillan, manteniendo una disputa a través de los medios.

A inicios de julio, después de que el tribunal confirmara la responsabilidad de Pradenas en estos casos, Barra aseguró que la representante de la Región de La Araucanía se opuso a que una sobrina denunciara a Pradenas. Según afirmó, él se comunicó con una mujer que lo denunció en redes sociales por violación, pero luego esta versión no pasó a ser parte de la querella, supuestamente, por presiones de la parlamentaria.

“Después de estar tan entusiasmada de denunciar, al día siguiente me llama el hermano y me dice dejémoslo hasta aquí, que mi tía, mi tía, y habló mucho de su tía. La tía es la señora Gloria Naveillan y ella no apoyó a su sobrina”, dijo en la ocasión.

Las frases de Naveillan contra Barra

Frente a este testimonio, Naveillan declaró que todo eso era falso. “Quedé plop. Me enteré de la denuncia de mi sobrina cuando ella lo publicó en sus redes. La apoyé 100%. Ella quería testificar, pero los abogados del papá de Antonia le dijeron que no podían sumarla, no sé por qué. Lo que el señor Barra omite es que él la llamó varias veces para presionarla, para que apareciera en matinales, a lo cual ella no estaba dispuesta, pues estaba muy mal psicológicamente. Él pretende enlodar mi nombre”, dijo.

A casi un mes de esta polémica, nuevamente podrían estar enfrentados después de que una profesora, que está en paro, tocó el tema de Martín Pradenas y la supuesta obstrucción a la hora de enfrentar cara a cara a la diputada.

“Yo la llamé sin ser diputada y le dije ‘tú debes denunciarlo’. Ella me respondió que ‘no, es que no quiero’. Borró todo de sus redes sociales. Y el viejo de mierda, papá de la chiquilla que murió, el señor Barra, que tiene ansias de ser político, no encontró nada mejor que inventar que yo a mi sobrina le había dicho que no hiciera la denuncia, lo cual es una mentira”, expresó la parlamentaria en el registro del 2 de agosto.