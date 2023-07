351: el artículo del Código Penal que benefició a Martín Pradenas y que Alejandro Barra buscará eliminar

30 de Julio de 2023

Gracias a este artículo, la pena de Martín Pradenas llegó a solo 17 años, debido a que los delitos que cometió son de la misma especie.

El pasado viernes, Martín Pradenas fue condenado a 17 años de cárcel por siete delitos, dos violaciones y cinco abusos sexuales, en contra de seis mujeres, una decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco que no dejó satisfecho a Alejando Barra.

Ese día, ante la prensa, declaró que “efectivamente no es una condena de años que nos satisfaga, pero lo más importante, siempre viendo el vaso lleno, siendo positivo, es que se hicieron gestiones como querellantes. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”.

Horas más tarde, en el programa Contigo en Directo de Chilevisión, sostuvo que “lo paso a un desafío mucho más grande que es el qué tenemos que hacer como sociedad para que, efectivamente, esa sensación que queda de pocos años para tantos delitos, lo mejoremos“.

“Hay que mejorar nuestros artículos de ley para que los jueces tengan las herramientas necesarias y dejen satisfecha a la sociedad en delitos como este”, agregó.

Esto lo apuntaban a que, efectivamente, el tribunal optó por condenar a Martín Pradenas a 17 años por todos los delitos en conjunto, aplicando al Artículo 351 del Código Penal.

En conversación con EL DÍNAMO, el abogado de la familia Barra y ex fiscal, Carlos Gajardo, explicó que dicho artículo lo que hace es que “cuando hay delitos de la misma especie, se debe aplicar una sola pena al imputado, aumentando esa pena en uno o dos grados”.

“Por lo tanto, cuando son muchos delitos, en definitiva, terminan generando que no se castigue individualmente a cada uno de ellos, sino que se castiguen en un conjunto”, agregó.

Gajardo indicó que “cuando son delitos contra la vida, por ejemplo si son varios homicidios; o cuando son delitos de carácter sexual, cuando son varias víctimas; terminan generando una situación en que la condena no termina siendo proporcionada a la gravedad del daño que se ha producido, como fue en el caso de Antonia”.

En ese sentido, la Fiscalía había solicitado una condena de 41 años contra Pradenas, por cada uno de estos delitos, “pero el tribunal dice son delitos de la misma especie, por lo tanto, solo se aplica una condena. Por eso se llega por parte del tribunal a una pena única de 17 años“,

“Eso era algo permitido, es posible que sucediera así, con la aplicación del artículo 351, pero yo creo que hay buenos motivos si esa es una norma que en delitos tan graves tenga que aplicarse. Eso, por cierto, requiere una modificación legal”, añadió.

Se debatirá en el Congreso

Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, durante su entrevista en Chilevisión, recordó que en el Congreso hay un proyecto de ley que busca modificar el Artículo 351 del Código Penal.

“El presidente de la comisión (de Seguridad Ciudadana), Jorge Alessandri, me dice que la próxima semana debiese estarse votando de que no se permita que los jueces no permitan considerar agrupar en un solo delitos cuando son varios como en este caso.

“En este caso debiese haberse sumado la condena en cada delito y ahí habríamos llegado a los 41 años. Pero no podemos pedir 41 años si no tenemos un artículo de ley que nos obligue (…) Sabemos que los jueces están limitados en decidir“, continuó.

En agosto de 2022 las diputadas Maite Orsini, Danisa Astudillo y Carolina Tello presentaron un proyecto de ley que modifica, precisamente, el Artículo 351 del Código Penal.

La iniciativa busca, a través de un artículo único, agregar al final del inciso tercero del artículo 351 la siguiente frase:

“En aquellos casos en que las infracciones correspondan a delitos contra las personas y exista pluralidad de víctimas, siempre deberá aplicarse la fórmula establecida en el referido artículo 74”.

Según consigna el sitio web de la Cámara de Diputados, este proyecto aún se encuentra en su primer trámite constitucional.