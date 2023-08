La dura respuesta de Bomberos a Maite Orsini por recurso judicial: “Nunca había sucedido”

15 de Agosto de 2023

Planteó que nunca antes alguien había "invocado su investidura para señalar que las obligaciones estatutarias de la Institución no le son aplicables".

Como “algo que transgrede las bases más profundas” de la institución, calificó el Cuerpo de Bomberos el argumento de “falta de reconocimiento al estatus especial de parlamentario” que planteó la diputada Maite Orsini (RD) en el recurso de protección que presentó, tras ser desvinculada como bombera voluntaria.

Así lo indicó el Cuerpo de Bomberos de Santiago en el escrito que ingresó el 12 de agosto a la Corte de Apelaciones de Santiago.

“La situación que hoy nos enfrenta este recurso de protección es algo que nunca había sucedido en la Institución“, indica el texto. Y detalla que “particularmente, ningún parlamentario u otra autoridad que haya formado parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ha invocado su investidura para señalar que las obligaciones estatutarias de la Institución no le son aplicables“.

“Tal como lo señala la doctrina e institucionalidad bomberil del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ‘nadie es per se más que el otro’. Por lo mismo, el reclamo de la falta de reconocimiento al estatus especial de parlamentario es algo que transgrede las bases más profundas de nuestra Institución, en la que prima el principio de igualdad entre pares“, detalla el escrito.

Bomberos y las inasistencias reiteradas de Orsini

De igual manera, en el documento Bomberos también se revelan algunas situaciones ocurridas con la diputada Maire Orsini desde que se incorporó como voluntaria a la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, según reveló el medio Ex-Ante.

Así, indicó que durante el año pasado la Octava Compañía de Bomberos recibió 317 solicitudes de licencia, cuatro de la cuales presentó Maite Orsini.

Sostuvo que además durante febrero de 2023 la diputada hizo llegar una licencia por “viaje fuera del país por trabajo”. Ésta se le aceptó “independientemente de que no sería difícil cuestionar el motivo por el cual la recurrente se excusó. Toda vez que durante el mes de febrero el Congreso no sesiona. Por tanto, no queda claro por qué debería tener un mes de licencia por un viaje fuera del país por trabajo“.

Cabe recordar que Maite Orsini presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, luego de que Bomberos la expulsara por inasistencia reiterada.

La diputada consideró ilegal y arbitraria la medida, y aseguró que por sus obligaciones en la Cámara de Diputados no pudo acudir a muchas actividades.