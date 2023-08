Cuenta vista Más Lucas de Santander permite realizar remesas de dinero al exterior desde el celular

22 de Agosto de 2023

Con el avance tecnológico, las personas están más conectadas y son cada vez más frecuentes los envíos de dinero a personas en otros países.

El envío de dinero o remesas al exterior se ha convertido en una operación más sencilla y frecuente, ya sea para un familiar o amigo que está de vacaciones o viviendo en otro país. En Chile podemos ver que un número importante de los inmigrantes residentes efectúan envíos de dinero a su país de origen, con el objetivo de apoyar a sus familias.

Teniendo presente la importancia de estos flujos de capital, la cuenta vista de Banco Santander “Más Lucas” dio un nuevo paso al permitir efectuar envíos de dinero al exterior 100% online desde el celular, de manera simple, segura e inmediata, y a un precio competitivo respecto de las casas de cambio y las transferencias bancarias vía swift.

“La digitalización de los pagos permite hacer más seguro el ecosistema, ayuda a reducir las tarifas de envío, fomentar el flujo del dinero y asegurar que la gente reciba el dinero en el momento que lo necesite”, afirmó Matías Martino, gerente de Segmento Personas de Banco Santander.

La operación, que por el momento está disponible para realizar transferencias

internacionales a Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay Uruguay, México, Estados Unidos y países de la Zona Euro, se puede llevar a cabo en pocos pasos a través de la aplicación Santander.

En las primeras 24 horas a nuevos destinatarios se puede transferir 1.000 US$, 1.000 euros o el equivalente en la moneda de transferencia. Después de la primera operación, y pasadas las 24 horas, los montos a transferir son: desde 10 a 3.500 US$ o en su moneda de equivalencia en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, México; desde 10 a 3.000 US$ en Estados Unidos; y desde 10 a 5.000 euros en Zona Euro.

Así, Más Lucas responde al compromiso que tiene Santander con la inclusión financiera, otorgando acceso a las personas a nuevos productos financieros. Este producto, que beneficia a los clientes a través de la generación de intereses por el dinero que mantienen en ella, con una tasa variable mensual, también considera una cuenta de ahorro y una tarjeta de débito física y digital.

La cuenta vista Más Lucas no tiene cobros por mantención ni por transacciones y los intereses ganados no se pierden, independiente del número de giros que se realicen.