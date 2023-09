Caso Convenios: Justicia mantiene la prisión preventiva de Diego Ancalao

4 de Septiembre de 2023

El fiscal Marco Muñoz se mostró conforme con la medida cautelar, asegurando que el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo representa un peligro para la sociedad y existe riesgo concreto de fuga.

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt mantuvo la prisión preventiva para Diego Ancalao, formalizado por lavado de activos, fraude y estafa contra el Fisco, en el marco del caso Convenios.

Diego Ancalao fue detenido el pasado 4 de agosto, luego que fuera acusado por desviar $1.200 millones desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la Fundación Kimün, los que si bien eran para el saneamiento de títulos de dominio, fueron usados para pagar las deudas del CFT e IP Los Lagos, los que habían sido comprados por la organización.

Sin embargo, Ancalao descartó tener vínculos con la Fundación Kimün, además de desconocer el estado financiero de los establecimientos educacionales administrados por la corporación, ya que no han podido tener acceso a sus cuentas bancarias.

“Algunos políticos han utilizado eso como una campaña de persecución, solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosas que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”, puntualizó antes de su detención.