Empresario presenta denuncia por agresión contra ex ministro Felipe Bulnes

17 de Febrero de 2023

La Fiscalía de La Ligua realizará diligencias para esclarecer la presunta agresión ocurrida el lunes en Zapallar por parte de Felipe Bulnes.

La Fiscalía de La Ligua inició una investigación por una presunta agresión por parte del ex ministro Felipe Bulnes al empresario Jonás Gómez, el que habría ocurrido en un restaurante de la comuna de Zapallar, en la Región de Valparaíso.

El hecho habría ocurrido la noche del lunes 13 de febrero y recién el martes, Carabineros recibieron la denuncia por parte de la víctima.

Según lo publicado por Emol, el Ministerio Público precisó que “con fecha 16 febrero se inicia investigación por el delito de lesiones tras la recepción de un parte denuncia realizada en Carabineros por la propia víctima la jornada del 14 de febrero”.

“Según se declara en el parte los hechos habrían ocurrido la noche del pasado 13 de febrero en un restaurant de la comuna de Zapallar, donde la víctima señala haber sido agredido a golpes por otro cliente, resultando con lesiones de carácter menos graves”, agregaron.

Tras esto, indicaron que los “antecedentes ya son investigados por el Ministerio Público, quien instruirá diligencias para el esclarecimiento de los hechos, que permitan determinar los pasos a seguir en materia penal. La causa por ahora se encuentra vigente e iniciando su etapa investigativa”.

El relato de Felipe Bulnes

El ex ministro Felipe Bulnes entregó su versión de los hechos al diario La Segunda, donde detalló que el empresario “se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastabilla, cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce”.

“Yo nunca en mi vida he tenido un episodio de violencia y siempre he sido correcto… Él tiene antecedentes de violencia golpeando a su hermano y sobrino. Esto es real, ya que por esto un tribunal lo condenó a tomar clases de manejo de impulso”, aseguró el ex secretario de Estado.

Además, destacó que “Jonás Gómez no es desconocido. Yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresas. Frustrado por perder los juicios, se querelló en contra mía y perdió”.