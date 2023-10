“Vemos a un presidente inmovilizado”: las críticas parlamentarias por decisión de Sinovac de optar por Colombia

21 de Octubre de 2023

Pese que el Gobierno explicó lo ocurrido, los diputados de la Región de Antofagasta cuestionaron la decisión de la empresa china, criticando también al Gobierno por lo ocurrido.

Durante la tarde de este viernes, el Ministerio de Ciencias confirmó que la empresa farmacéutica Sinovac dio un paso al costado de construir el Centro de Innovación y Desarrollo en la Región de Antofagasta, optando por Colombia para ello.

La ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, explicó que esto se debió a que “fue un tema de tamaño de mercado” y que “particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo: no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que efectivamente a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que habían conversaciones con Colombia en realidad“.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los parlamentarios de la Región de Antofagasta, quienes no solo cuestionaron la decisión de Sinovac, sino que también criticaron al Gobierno.

El diputado José Miguel Castro (RN) sostuvo que “en estas cosas se ve cuando los países y los pueblos son grandes y son capaces de crecer a ritmo acelerado, incluso poniéndose al frente de muchos otros, como fue en el caso de la pandemia. Hoy en día retrocedemos gigantes pasos en comparación a otros países que sí están llevando la delantera“.

“Hoy en día caemos porque tenemos un Gobierno que no le ha puesto absolutamente nada de empuje al tema de vacunas. Estamos perdiendo puestos en el litio, en las vacunas, absolutamente en todo. Y vemos a un Presidente de la República completamente inmovilizado“, añadió, según lo informado por Emol.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla (IND-PL) indicó que la noticia es “pésima” para “una región que aporta con el desarrollo para Chile, y que cuando puede expandirse más allá de la minería, como en este caso es la ciencia, vemos que la puerta se nos cierra“.

Por lo mismo, añadió, espera que “el anuncio de la inversión de una planta relacionada a la explotación de litio en Mejillones, que fue anunciada hace pocos días, se concrete con un real aporte a la gente de Mejillones. Si le va bien a la Región de Antofagasta, le va bien a Chile“.

Jaime Araya (IND-PPD), en tanto, calificó como “frustrante” el hecho de que “una vez más no se concreten las promesas que se le hacen a nuestra región. Fue en plena pandemia que se anunció este proyecto, que luego se fue de Antofagasta a Santiago y ahora a Colombia, incluso es desconcertante que habiéndose realizado una evaluación tan positiva de la gira presidencial a China, la primera noticia sea que fuimos completamente desplazados”.

El diputado Esteban Velásquez (FRVS) declaró a Radio Biobío que “el hecho de no contar, como se anuncia, con un centro de investigación en el ámbito de salud, como lo indica Sinovac y elegir otras naciones, es importante saber los detalles de esa resolución (…) ¿Qué sucedió realmente?“

Para Yovana Ahumada (IND), el Gobierno “debe salir a dar explicaciones. Se debieron dar todas las facilidades para permitir la instalación de Sinovac en Antofagasta”, y calificó de “grave” el perder a “este socio estratégico chino en materia de creación de vacunas, como lo fue con la del COVID-19”.

“Aprovechando los recientes contactos del presidente Boric en China, ver si la decisión de la empresa -de pasar a instalarse en Colombia- puede ser reversible. Es importante no solo para el país, sino que había una importancia local en la Región de Antofagasta”, cerró.