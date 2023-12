FOTO – Las Condes fiscaliza viralizada venta ambulante de cerezas en la comuna

27 de Diciembre de 2023

Este tipo de situaciones fueron cuestionadas por asociaciones gremiales y el Gobierno, los que dejaron en claro que se trata de comercio ilegal y competencia desleal.

La municipalidad de Las Condes, a través de su Dirección de Seguridad Pública, comenzó a fiscalizar la venta ambulante de cerezas en la comuna, decomisando los productos involucrados.

Esto, luego que se conociera a través de los medios que universitarios del sector oriente de la capital se dedicaban a la venta de frutas en diversas esquinas, sin contar con los permisos correspondientes, para financiar sus vacaciones.

Decomiso por comercio ambulante en Fray Bernardo con San Francisco de Asís. pic.twitter.com/c8OJF6FRIG — Seguridad Las Condes (@LC_Seguridad) December 27, 2023

La Cámara Nacional de Comercio, a través de su presidente José Pakomio, apuntó que “este tipo de comercio lo hemos venido romantizando, entregando las calle y los centros de las ciudades a este tipo de comercio”.

“Tenemos que ser bien claros con quienes están detrás de esto, aquí nadie puede saltarse la fila, ley pareja no es dura y todos deben cumplir la ley. El llamado a las autoridades pertinentes es que puedan fiscalizar este comercio”, agregó.

Por su parte, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, también tuvo palabras para la venta de cerezas en la calle, aseverando a 24 Horas que “aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas y para todos por igual. En esto no pueden haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular nosotros cedemos un espacio que no se debe ceder, la reglas tienen que aplicar para todos”.