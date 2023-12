VIDEO – “Me pregunto qué hubiese pasado…”: las primeras declaraciones de la mujer acosada en su propio negocio

27 de Diciembre de 2023

A través de redes sociales, la víctima compartió el registro del momento en que fue acosada sexualmente en su negocio por un joven.

Compartir

Las redes sociales se encendieron luego de que una mujer compartiera el video del momento en que es acosada sexualmente por un individuo en su negocio, ubicado en el sector de Las Ánimas, en Valdivia.

El registro captado por las cámaras de seguridad muestra cómo la víctima se defiende del ataque y encierra al agresor en el local, para luego ser agredido por vecinos.

Horas después del hecho, la joven de 24 años difundió la imagen de su agresor. “Funa a este degenerado que me estaba punteando”, consignó de entrada la mujer.

Declaraciones de la mujer acosada en su negocio

Según la versión de la víctima, el sujeto habría esperado hasta que estuviese sola en el negocio para entrar y acosarla. De acuerdo a las imágenes, el agresor le preguntó por artículos a la venta y aprovechó el momento para tocarla.

“Yo le pregunté si necesitaba algo y no me respondió, entonces yo me di vuelta. Luego me preguntó por helados y le indiqué donde estaban, yo estaba sacando hamburguesas veganas. Me preguntó por ellas, no me di cuenta que estaba parado detrás de mí. Sentí algo, pero no le tomé atención”, relató la mujer en CHV Noticias.

Continuando con los dichos de la joven, el sujeto continúo acosándola sexualmente y, tras sentir el ataque, la mujer en su defensa le propinó un fuerte golpe en la cara y lo encerró en el lugar para pedir ayuda.

“Fui a pedir ayuda al lado, en ese momento me dio el llanto, el miedo y me desahogué. Entraron mis vecinos y le comenzaron a pegar”, narró la mujer.

A pesar de haber sido retenido por vecinos del sector, el sujeto logró escapar y aún no logra ser detenido por Carabineros.

“Tenía rabia, no entiendo cómo pudo haber hecho eso a plena luz del día con el negocio abierto. Me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiese reaccionado“, comentó la mujer.

Tras viralizarse el registro en redes sociales, se reconoció al sujeto como estudiante de Psicología de la Universidad Austral de Chile (UACh) y desde la secretaria de Género y Sexualidades (SEGESEX) de la casa de estudios compartieron su repudio contra los hechos.

“Solidarizamos con la denunciante y pondremos todos los antecedentes a disposición de la Dirección de Escuela de Psicología, Decanatura, Comisión AVD y, eventualmente, el Ministerio Público. Llegaremos hasta la última instancia para conseguir las mayores sanciones posibles”, dijeron en un comunicado.

Por su parte, desde Carabineros aseguraron haber entregado a la Fiscalía todos los antecedentes necesarios para iniciar la investigación y formalización del sujeto.