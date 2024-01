Fiscal nacional cuestiona arresto domiciliario de Cathy Barriga: “Debería estar en prisión preventiva”

18 de Enero de 2024

"Los fiscales del caso nos han informado que van a apelar de esa resolución, esperemos que la Corte de Apelaciones la revoque y decrete conforme a derecho. La señora Barriga tiene que estar en prisión preventiva", reiteró Angel Valencia.

Angel Valencia, fiscal nacional, cuestionó la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago de no decretar la prisión preventiva para Cathy Barriga, formalizada por fraude al Fisco por un monto de 31 mil millones de pesos.

“Conforme al derecho chileno, la señora Barriga debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento, en una cárcel y no en arresto domiciliario en su vivienda. No compartimos la decisión, no se ajusta a derecho”, aseguró la máxima cabeza del Ministerio Público.

El fiscal nacional dejó en claro que desde la Fiscalía Metropolitana Oriente apelarán a la medida cautelar decretada para la ex alcaldesa, de arresto domiciliario y arraigo nacional, mientras se lleva a cabo la investigación.

Valencia apuntó que ante otros casos similares con menores montos defraudados, la Justicia sí decretó la prisión preventiva para los involucrados, pero también hizo alusión de manera indirecta a la situación de Camila Polizzi.

“Decisiones como éstas llevan de manera inevitable a una reflexión (…) hay otros casos equivalentes o similares, en los cuales se han dictado en resoluciones distintas , y los imputados se encuentran en prisión, pero no ha sido siempre así, han habido situaciones simulares en las cuales los imputados están en arresto domiciliario, abonando tiempo para su condena, en el patio de su casa y si tienen piscina, lo hacen ahí”, detalló el fiscal nacional.