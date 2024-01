Ex alcalde de Melipilla se defiende y anuncia querella contra Olavarría

23 de Enero de 2024

El ex alcalde de Melipilla, Iván Campos, rechazó la querella en su contra por parte del municipio y anunció que emprenderá acciones judiciales contra la alcaldesa Lorena Olavarría por injurias y calumnias.

Horas después de conocerse la demanda por fraude al fisco que interpuso la Municipalidad de Melipilla, Campos utilizó las redes sociales para refutar las acusaciones y confirmar que se querellará contra su sucesora.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, el ex alcalde comenzó por abordar la querella por fraude al fisco que presentó el municipio.

Según aseguró, la situación por la que se emprendió la acción judicial en su contra “es de exclusiva responsabilidad” de la alcaldesa Olavarría.

“Se ha actuado con total falta de rigor y de manera negligente al defender los intereses municipales“, planteó el ex alcalde Iván Campos.

Detalló que la alcaldesa “realizó una transacción que jamás tendría que haber realizado y donde ella se obliga a pagar 497 millones de pesos, lo que no corresponde“.

Una querella sin sustento

“Alcaldesa, deje de intentar desviar la atención y asuma su responsabilidad. Después de tres años en el cargo, cuando se acercan la elecciones, vienen a presentar un querella que no tiene ningún sustento“, añadió.

A continuación aseguró que “por ello, voy a querellarme contra usted, con la diferencia que a usted la van a condenar“.

“En la entrevista que dio, usted falta a la verdad. El municipio también se reservó la aplicación de la cláusula penal en caso de incumplimiento“, aseveró el ex alcalde y aseguró que “el sello de mi gestión fue actuar con responsabilidad y transparencia”.

“Alcaldesa, la espero en tribunales, donde voy a demostrar que siempre he actuado bien y a usted la van a condenar“, añadió.

A la vez llamó a la jefa comunal a que “no pretenda justificar su mala gestión con querellas que no tienen ningún fundamento“.

La querella contra el ex alcalde

El ex alcalde de Melipilla respondió así a la querella que presentó el municipio por fraude al fisco en su contra, además del ex director jurídico, Rodrigo Videla, y del ex director de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.

La querella, que solicita una pena de 15 años de cárcel para los implicados, se interpuso por “el perjudicial contrato de compraventa que fue suscrito durante la administración de Campos en 2020, en el que se buscaba adquirir un terreno para expandir el Vertedero de Popeta, y que terminó significando el pago de una multa por 500 millones de pesos”, según señaló el municipio a través de un comunicado.