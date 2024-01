Luis Japaz, el ex asesor de Cathy Barriga que operó a La Pincoya y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno

19 de Enero de 2024

El odontólogo y ex asesor de la alcaldesa de Maipú fue formalizado por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos para Luis Japaz, uno de los ex funcionarios que es investigado junto a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La ex Mekano fue formalizada esta semana por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumentos públicos.

Actualmente, el odontólogo ejercía su profesión, donde también se destaca como especialista en Estética & Antiaging. Gracias a eso, a mediados de diciembre fue el encargado de inyectarle botox a Jennifer Galvarini, popularmente conocida como Pincoya, finalista de Gran Hermano.

Pero algo que al parecer ni la propia chilota sabía era que el profesional de la salud está dentro de la lista de personas que son investigadas por el Ministerio Público.

¿Por qué el ex asesor de Cathy Barriga enfrenta a la justicia?

Pese a ser especialista de la salud, Luis Japaz, a inicios de 2017, llegó a la Municipalidad de Maipú, donde estuvo a cargo de algunas transmisiones y aristas comunicacionales menores.

Posteriormente asumió el cargo de Coordinador General Comunal, confirmando su cercanía con Cathy Barriga. Este no era un cargo formal, ya que no era parte del organigrama municipal, pero de igual forma era una labor remunerada mensualmente con cuatro millones de pesos, los que recibió hasta 2019.

Por estos días, se dieron a conocer una serie de acusaciones en contra de Japaz por parte de testigos de la causa, quienes aseguraron haber recibido amenazas.

“Recuerda que un día pueden aparecer tú o uno de tus hijos atropellados. Esas cosas pasan”, fue una de las frases que leyó la Fiscalía en una de las jornadas de formalización de Cathy Barriga.

Este viernes, fue el turno de la formalización de Luis Japaz, la que comenzó a las 12:00 horas de este viernes 19 de enero.

Durante la instancia, la Fiscalía acusó que junto a la ex alcaldesa, fueron los principales encargados de planificar la compra de bienes y la realización de actividades de publicidad de su gestión, las cuales no estaban contempladas por los presupuestos aprobados.

En el caso están involucrados también Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista que también fue mano derecha de Cathy Barriga, y María Isabel Palma, quien ejerció como directora de control.