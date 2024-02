“Su cuerpecito ya no daba”: el relato de los padres del bebé más grande de Chile tras su deceso

9 de Febrero de 2024

Tras permanecer internado 41 días, 18 de ellos conectado a un pulmón artificial, el bebé falleció este jueves en el Hospital Clínico UC Christus.

En el Cementerio Municipal de Curanilahue se realizará este viernes el funeral de Raymond Contreras Díaz, considerado como el bebé más grande nacido en Chile.

Aquello, luego que este jueves falleciera en los brazos de su madre, Catalina Díaz, en el Hospital Clínico UC Christus.

“Falleció en mis brazos, y me siento tan orgullosa de que haya sido así. Su cuerpecito ya no daba, sus partes internas, los riñones ya no le funcionaban, su hígado, su corazoncito“, le contó la mujer a 24 Horas.

Por su parte, el padre del bebé más grande de Chile, Luis Contreras, aseguró que “hasta el último día estuvimos con la fe de Dios que íbamos a poder traerlo con nosotros, sanito. Pero por cosas de la vida, Dios lo quiso así“, dijo con resignación.

La causa de su muerte

Raymond Contreras Díaz nació el pasado 28 de diciembre en el Hospital de Curanilahue, en la Región del Biobío. Pesó 7 kilos con 105 gramos y midió 57 centímetros. Debido a su delicada condición, se lo trasladó hasta el Hospital Clínico UC Christus.

A través de un parte médico el recinto asistencial informó que. durante 18 días, el bebé “estuvo conectado a un soporte especial llamado ECMO, más conocido como pulmón artificial“.

Precisaron, además, que el recién nacido “presentaba de base patologías muy graves como una miocardiopatía hipertrófica, condición que hace que el músculo del corazón sea más grueso de lo normal”.

“Y una insuficiencia cardíaca, lo que significa que su corazón tenía dificultades para bombear sangre eficientemente”, agregaron.

De acuerdo a lo informado por la familia de Raymond Contreras Díaz, el funeral esta previsto para las 16:00 horas.