“Consejero delictual” y “operación política” con Jalaff: lo que dejó el día dos de la formalización por Caso Hermosilla

22 de Agosto de 2024

La Fiscalía describió el rol de Hermosilla con los hermanos Sauer y Jalaff, en base a diversos chats que hacen alusión al ex presidente Piñera y a miembros de su gabinete.

A las 09:20 horas de este jueves 22 de agosto, comenzó la segunda jornada de formalización contra el abogado Luis Hermosilla, a quien se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del bullado Caso Audios.

Luego de que la jueza Mariana Leyton decretara la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional para ex ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, y al ex funcionario de SII, Patricio Mejías, el Ministerio Publico solicita la prisión preventiva para el resto de imputados: Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y su pareja, Luis Angulo.

El rol de Luis Hermosilla entre los Sauer y los Jalaff

El jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, comenzó su presentación mencionando los chats de Marcelo Medina con Daniel Sauer, donde quedaría en evidencia la emisión y recepción de boletas ideológicamente falsas. En este sentido, mostró boletas que relacionan a los hermanos Sauer con el grupo de los Jalaff.

Medina, quien trabajó por cerca de 19 años con los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, declaró ante la Fiscalía el pasado 8 de agosto y entregó copias de chats certificadas ante notario, cuya declaración sería clave para destapar el eventual plan delictual de los Jalaff que acusa el Ministerio Público.

Tras ello, el persecutor detalló el rol que tuvo Hermosilla en “esta mezcla de intereses delictivos entre los señores Sauer y los señores Jalaff“.

“Por los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación se considera un hermano (de los Jalaff), que no sólo está interesado en los asuntos procesales o jurídico-técnicos de las actividades profesionales o personales de los señores Jalaff, sino que también lo está en sus resultados económicos. Y además aprovecha en definitiva la bonanza o el éxito y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff, pero por sobre todo el exceso de la labor de Luis Hermosilla respecto de los señores Jalaff, tiene que ver con su rol de consejero, consejero en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva”, expuso.

Bajo este contexto, Orellana detalló operación política de Hermosilla en la segunda etapa del ex presidente Sebastián Piñera, leyendo unos chats que hacen alusión al nombramiento de Sebastián Sichel en BancoEstado.

“Esta noticia se la manda Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla y le pregunta ¿Esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta: no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick), cuando quieras, Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras. Le dice: ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice: le metí una llamada y no me ha contestado. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel”, fue parte de lo que reveló.

Las transferencias que recibió Luis Hermosilla

Tras ello, el persecutor siguió leyendo conversaciones entre Luis Hermosilla y Jalaff, quien le comenta su situación económica y las deudas que mantiene, detallando intereses por Factop.

Posteriormente, se mostraron registros de varias transferencias que recibió el reputado abogado, luego de que él solicitará a Jalaff que le depositara. La imagen da cuenta que el dinero que recibió en su cuenta personal de banco BCI venía de parte de Factop.

CAPTURA.

Los chats entre Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla

Otro punto que destacó el jefe de Alta Complejidad Oriente fue el diálogo que sostuvo Villalobos y Hermosilla, lo cual evidenciaría la vinculación entre ambos.

“Luis Hermosilla dice ¿cómo está los Sauer?, María Leonarda Villalobos manda un documento a Luis Hermosilla, esta misma, dice Luis Hermosilla. Pero no hay más pagos, ha sido solo ese, estoy investigando, dice María Leonarda Villalobos. Solo ese, le dice Luis Hermosilla”, relató.

Además, sostuvo que ella le envió diversos documentos sobre STF Corredora de Bolsa a Hermosilla el 5 de junio de 2023, “entre ellos un documento denominado Antonio Jalaff, que corresponde a una ficha de cliente”.

Sobre lo anterior, Orellana aseguró que es “muy importante”, puesto que en el marco de la representación que hicieron ambos abogados a STF en la Comisión para el Mercado Financiero, “una de las pruebas que se reunieron por parte de la Comisión para el Mercado Financiero era un chat al igual que este, un chat que se llamaba Índices. Y ese chat de Índices daba cuenta permanentemente de qué manera se inyectaban de manera irregular fondos desde Factop, desde Guayasamin, desde Ariel Sauer, desde Daniel Sauer, y también desde Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff a STF, para mantener de manera irregular y artificial los índices de liquidez e inversión de la corredora para mantenerla viva“.

La decisión sobre la medida cautelar sigue en suspenso

Luego de casi cinco horas de audiencia, la jueza Mariana Leyton anunció que la formalización continuará este viernes 23 de agosto con la exposición de los querellantes del caso, para luego pasar al turno de las defensas, que de acuerdo a la planificación de la magistrada, deberían presentar el próximo lunes 26.

De esta forma, la resolución de la medida cautelar contra los imputados se realizará la próxima semana.