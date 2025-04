Ex fiscal Guerra y sus chats con Hermosilla: “Jamás fui un funcionario del Gobierno de Piñera”

1 de Abril de 2025

Sobre sus diálogos con Hermosilla por el caso Penta, Guerra aseguró que nunca reveló secretos "y tampoco creo haber sido imprudente".

El ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra aseguró que en ninguno de los chats que intercambió con el abogado Luis Hermosilla reveló secretos en torno a los casos que investigaba, y se mostró convencido que no cometió delitos ni fue imprudente en sus diálogos con el profesional imputado por el lavado de activos y delitos tributarios en una de las aristas de Caso Audios.

Así lo manifestó el ex persecutor durante una extensa entrevista que le concedió a La Tercera, en la que abordó sus diálogos con el penalista en torno al caso Penta y aseguró que se trataban de “conversaciones privadas. Hermosilla no era interviniente, nunca le revelé uno de los secretos contemplados por la ley, así que no… acá no hay delito y tampoco creo haber sido imprudente“.

Guerra dijo que su relación con el abogado que volvió la tarde del lunes al anexo Capitán Yáber era “cercana y de amistad. Yo cultivé con el tiempo una relación bastante amistosa con él, que se fue construyendo a lo largo de los años, y así la califico“.

Aseveró que “nunca tuve una causa en la cual se suscitase un conflicto de interés con él” y sostuvo que “no recuerdo causa en que Luis Hermosilla haya hecho solicitud a mi persona en mi condición de fiscal regional“.

En particular, respecto del caso Penta, Manuel Guerra manifestó que si bien habló con Hermosilla la opción de coordinar las defensas de los imputados para concretar una salida alternativa, en definitiva no lo concretó.

Descarto tajantemente cualquier intervención de Chadwick en lo que fueron las decisiones de término que se tomaron en la causa. Y también de Luis Hermosilla, que “no jugaba ningún rol”, planteó al respecto.

Una de las preguntas que claramente lo incomodó fue la que le hicieron por el aparente tono servil con el que se se dirigía al abogado penalista, lo que él descartó de plano. “En ningún caso yo era servil, ni era un empleado de Hermosilla, para nada. No lo veo así“, dijo Guerra sobre el tema.

Sobre su arribo a la Universidad San Sebastián luego de dar por cerrado el caso Penta, el ex persecutor negó que haya negociado su incorporación con el ex ministro Andrés Chadwick y manifestó que llegó a la casa de estudios porque presentó un buen proyecto.

Manuel Guerra se declaró opositor al Gobierno de Sebastián Piñera

A la vez, aseveró que “hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público” y rechazó tajantemente que se lo apunte como un “funcionario de un funcionario del Gobierno de Sebastián Piñera, como se ha querido instalar”.

“Podría describir incluso que yo era más bien opositor al gobierno Piñera“, complementó el ex fiscal Oriente.

Manuel Guerra Añadió que “cuando ganó Piñera el año 2017, a mí no me gustaba el candidato. Incluso hay un chat donde le digo a Luis Hermosilla que para el Ministerio Público resulta bastante indigerible una candidatura como la de Piñera”.

En esa línea, Manuel Guerra reiteró que “nunca fui un partidario del gobierno” del fallecido ex presidente, y planteó que “he votado por gente de centro-derecha, he votado por gente de izquierda en las distintas elecciones. Me guío más bien al día de hoy por criterios personales, más que de abstracción de un sector político“.

Para darle más peso a su versión, recordó que el otro candidato era Alejandro Guillier y, “pese a que con él podía tener más afinidad política, por mi pasado como militante del Partido Radical, nunca fui un partidario del gobierno” de Sebastián Piñera.

El aumento de su patrimonio y a quién apuntó como probable filtrador de los chats

En cuanto al aumento de su patrimonio tras abandonar la Fiscalía Oriente, el ex fiscal aseguró que “tengo cómo explicar cada cliente que tuve y cómo pude, a través de endeudamiento personal, comprar un auto y una casa en Maitencillo“.

“Todo eso es trazable y es una infamia quienes postulan que ese incremento patrimonial es producto de cohecho“, complementó.

“La Fiscalía tiene todo y en algún momento tendrá que tomar decisiones. Están incluso los altos impuestos que tuve que pagar cuando tuve altos ingresos, todo está en regla y a disposición de la fiscalía. Yo entregué mi celular, mis cuentas y renuncié a guardar silencio. Nunca he sido sobornado para contravenir mis labores como funcionario público”, sostuvo.

Finalmente, Manuel Guerra no dudó en apuntar al fiscal nacional Ángel Valencia por la filtración de sus chats con Hermosilla. En ese sentido, recalcó que todos aquellos de quienes se han revelado conversaciones con el abogado penalista “tenemos algo en común”.

“Si usted piensa quiénes somos los que hemos ido cayendo o viéndonos vinculados a estas investigaciones, da la casualidad que somos quienes no estuvimos en su campaña para fiscal nacional. Piense: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, que no votaron por él; Carlos Palma, que fue su contendor y yo“, concluyó.