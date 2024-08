Nueve Teletones o 71 Cesfam: Los montos que implicarían los casos de corrupción en las distintas municipalidades

27 de Agosto de 2024

El mayor monto denunciado corresponde a la municipalidad de Viña del Mar bajo el período de la alcaldesa Virginia Reginato (entre 2004 y 2021), correspondiente a $100 mil millones.

Los diversos casos de corrupción denunciados en diversas municipalidades e investigados por la Justicia han acaparado las portadas de la prensa a lo largo del año, según precisó el segundo Observatorio de Corrupción Municipal.

“Los resultados alertan de un aumento dramático de denuncias y publicaciones acerca de actos de corrupción en los municipios durante los primeros meses de 2024. Los montos totales denunciados por la prensa para el total del período analizado resultan obscenos: equivalen a 9 Teletones, a 11,3 planes contra el crimen organizado o a la construcción de 71 Cesfam”, comenta Claudia Miralles, gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.

Una de las principales conclusiones de la segunda entrega del Observatorio de Prensa sobre Corrupción Municipal fue el notorio aumento de este tipo de casos en el primer semestre de 2024 respecto de los años anteriores, elevando a 67 las comunas del país en que hay indicios de mal uso de recursos públicos y duplicando el monto total involucrado, que subió a $431 mil millones de pesos.

En opinión de Claudia Miralles, “urge dotar a los municipios de mayor capacidad de control y fiscalización, así como fortalecer a la Contraloría para la supervisión externa del uso de los recursos. Las alertas levantadas por la prensa deben ser consideradas en la próxima elección de octubre, ya que la mejor manera de cautelar el adecuado uso de recursos es mediante el control ciudadano”.

De acuerdo con el recuento noticioso del Observatorio, la irrupción informativa entre enero y julio pasado de casos de corrupción en las alcaldías de Viña del Mar, Coquimbo y Santiago multiplicó por dos veces la cifra de mal uso de recursos municipales que existía hasta diciembre de 2023.

La mayor cantidad de publicaciones de todo el período se concentró en torno a las denuncias de corrupción contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (172), la ex alcaldesa de Maipú, Kathy Barriga (124), quedando en tercer lugar el ex alcalde Daniel Jadue (121 publicaciones).