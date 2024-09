“Deberías quedarte callada”: las polémicas frases contra sus clientes por las que el Sernac ofició a un hostal de Santa Cruz

6 de Septiembre de 2024

En los últimos días se viralizaron los comentarios que los encargados del hostal respondieron a las críticas negativas que recibieron.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició al Hostal Tierra Noble de Santa Cruz, en la Región de O’Higgins, luego que respondieran con ironías e insultos las valoraciones negativas que realizaron algunos huéspedes.

De acuerdo a lo precisado por el organismo, el objetivo del oficio es que el recinto entregue su versión sobre los hechos expuestos, “y asuma la responsabilidad que le asiste respecto de los mismos“, según precisó.

“Este caso que pudiese parecer extraño y un poco curioso, nos permite ejemplificar en algo que ninguna empresa, sea pequeña, mediana o grande se debe permitir hacer, y es tratar de manera irrespetuosa a sus clientes. Las personas tienen derecho a expresar las molestias o problemas que tuvieron con el servicio prestado, y no por eso las empresas obtienen el derecho a contrarrestar esto con respuestas de mala forma“, afirmó al respecto el director del Sernac, Andrés Herrera.

El reporte del organismo recordó que las respuestas del hostal ante las críticas publicadas en el portal Booking quedaron en evidencia tras ser viralizadas por diferentes redes sociales y medios de comunicación.

Las frases por las que el Sernac ofició al hostal

Junto con dar a conocer su decisión de oficiar al hostal, el Sernac reveló algunas de las frases con las que el establecimiento respondió las críticas de sus clientes.

Entre ellas figuran algunas como: “Ahora reclama por todo, se nota que no le gustó el desayuno… si rasparon hasta las migas del pan“, o “tu comentario me hizo recordar una historia de la abeja y la mosca. La mosca puedes colocarla en el mejor y lindo lugar, pero siempre encontrará el pedazo de caca. mientras la abeja puede estar en el pleno campo y encontrará su flor para la miel”.

A ellas se suman otras del tipo “si el TV es chico, traiga lentes. Si usted no es feliz, es su problema no me cargue de mala energía“; “se nota que no tienes idea de colchón. Te sugiero trates de ser mejor en la vida, porque con esa manera petulante no cabes en ningún lado“, y “con un poco de criterio deberías quedarte callada y guardar tu opinión, porque me encantaría poder opinar de los pasajeros, pero no tengo opción”.

Respecto del oficio del Sernac, el organismo detalló que la idea es que los representantes legales del hostal “entreguen su versión sobre los hechos expuestos y asuman la responsabilidad que les asiste respecto de los mismos“.

Pero también se buscará que el establecimiento entregue el “número de reclamos recibidos, específicamente en relación a la problemática antes descrita; la individualización de los clientes, y cualquier otro dato que le parezca relevante informar al hospedaje“.