VIDEO – “Bienvenido, don Satanás”: Topelberg recordó su encuentro con Hermosilla en Capitán Yáber

6 de Septiembre de 2024

Rodrigo Topelberg, el hombre que filtró el registro que dio inicio al Caso Audios, aseguró que el abogado Luis Hermosilla intentó manipularlo apenas llegó al anexo Capitán Yáber.

Desde su hogar en Vitacura, donde cumple con el arresto domiciliario por el caso Factop tras salir de Capitán Yáber, el empresario Rodrigo Topelberg recordó cómo fue su encuentro con el abogado Luis Hermosilla en el anexo penitenciario, luego que reconociera que filtró la grabación que dio inicio al Caso Audios.

El ingeniero en administración de empresas recibió en su hogar a un equipo de Meganoticias, oportunidad en la que contó los pormenores de sus encuentros, primero con los hermanos Sauer y luego con el abogado, tras la prisión preventiva que dictó el tribunal.

Recordó que cuando llegó el abogado, “yo lo miré y le dije Bienvenido a Yáber, don Satanás, o algo así“, y aseveró que cuando Hermosilla le respondió “Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?, le dije encerrado. Yo lo confronté“.

Rememoró también que “yo lo metí ahí, pero yo veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de formar una distancia y confrontarme a él, y no hubo cómo“.

“La manipulación llegó altiro, me empezó a pedir consejos y dije aquí vamos de nuevo. Le seguí la corriente y tenía fe de que iba a salir (de Capitán Yáber)”, complementó.

Cómo fue la convivencia con los hermanos Sauer

Durante la entrevista, Rodrigo Topelberg también se refirió a la convivencia que mantuvo al interior del anexo penal con los hermanos Daniel y Ariel Sauer, sus socios en Factop.

En ese sentido, manifestó que la primera vez que se toparon “no les hablé, pero al cabo del tercer o cuarto día, uno ya empieza a convivir“.

“Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día hola Topi, cómo salimos de esta, y te empiezan a manipular un poco, porque querían mis recursos para salir“, añadió.

Topelberg contó que los días domingo las oficiaba como peluquero al interior del recinto. “Atendía a todos los reclusos. Incluso al principio atendí a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable estar cortándoles el pelo, así que les corté el servicio“, recordó.

Relató también que pese a la gran molestia que sentía de compartir celda con sus ex amigos y socios, desde Gendarmería le advirtieron que debía “portarse bien”, pues de lo contrario lo enviarían a otro penal.

“Si uno se violenta con alguien o alguien le grita a alguien, tú te vas a Santiago 1, automáticamente. Entonces me advierten, como yo voy a estar con los Sauer, más encima en la misma pieza, si pasa algo me voy a Santiago 1″, aseguró.

Topelberg y la obtención del audio de Hermosilla

En la entrevista, Rodrigo Topelberg también rememoró cómo obtuvo y luego filtró el audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos que dio origen al caso que los mantiene a los tres en prisión preventiva.

“Leonarda estaba muy preocupada porque ella había invertido también plata en Factop… Y me empieza a decir que hay facturas falsas y cosas así. Yo nunca la pesqué mucho, porque es súper mentirosa (…) y yo le dije dame una prueba y ahí es cuando me trae este audio“, relató

Recordó que Leonarda Villalobos le mostró el audio el 22 de junio “por unos breves segundos. No lo podía creer, no puedo escucharlo. Ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía… Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación. Pese a un problema gigantesco en el que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso“, expresó.

“Me cuesta (escucharlo), es por eso que ella (Villalobos) se lo envía a mi señora y mi señora me hace entrar en razón de que lo tengo que escuchar, y durante los próximos seis días empiezo escucharlo… Me demoro varios días en escucharlo“, agregó.

Luego recordó que filtró el audio a través de un teléfono de prepago para tratar de hacerlo de manera anónima. Se consiguió un número de WhatsApp del Reino Unido y convirtió el registro en MP3, hizo tres enlaces y los envió junto al mensaje “soy Daniel Sauer y así hice el fraude de Factop“.