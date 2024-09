Diputados buscan restringir el pago de propina solo a los comercios con garzones

25 de Septiembre de 2024

Los parlamentarios alertaron que se ha extendido la petición de propina a servicios como delivery, comida rápida o peluquerías.

Un grupo de diputados, liderados por Víctor Pino (Demócratas), busca restringir el pago de propina a restaurantes y establecimientos similares que sean atendidos por garzones.

Los legisladores, entre los que se encuentran Roberto Arroyo (PSC), Joanna Pérez (Demócratas) y Yovana Ahumada (IND-Demócratas) buscan modificar el Código del Trabajo, ya que la petición de propina se ha extendido a actividades que superan el rubro gastronómico.

Entre estos está el pago de propinas a los servicios de delivery, a locales de comida rápida e incluso peluquerías, donde se sugiere entregar un extra a las personas que realizan estos servicios.

Los diputados acusaron que hay “situaciones frecuentes en las que los clientes se ven sometidos a una presión indebida por parte funcionarios de establecimientos, que intentan obtener una propina adicional incluso después de que el servicio ha sido pagado en su totalidad”.

Es por esto que piden modificar el artículo 64 del Código del Trabajo, puntualizando que “tanto en los establecimientos señalados en el inciso precedente, como en todo aquel en el que no exista o no se requiera atención a público a través de garzones, el empleador deberá tomar las medidas necesarias para que sus empleados no procedan a incomodar a los clientes que asistan a dicho establecimiento solicitando o sugiriéndole otorgar propina por el servicio recibido”.

“En el caso de que el empleador no tome las providencias para evitar dicha acción, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de tres a cinco unidades tributarias mensuales”, añade la moción dada a conocer por radio Cooperativa.