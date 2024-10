Cadem: Evelyn Matthei se desploma de cara a la elección presidencial: Bachelet y Kast también cayeron en intención de voto

14 de Octubre de 2024

La alcaldesa de Providencia tuvo una abrupta caída en la intención de voto de cara a la elección presidencial 2025, aunque sigue siendo la política mejor evaluada.

La encuesta Plaza Pública Cadem reveló que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei registró una abrupta caída de siete puntos porcentuales en la intención de voto espontáneo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

De acuerdo al último sondeo que se había difundido, la autoridad comunal mostraba un 26% de respaldo durante septiembre. Sin embargo, en la reciente encuesta de octubre la preferencia disminuyó y ahora evidencia un 19%.

Pese a ello, Evelyn Matthei sigue liderando la preferencia de voto según Cadem. Por detrás de ella se ubica la expresidenta Michelle Bachelet, quien cayó del 11% al 9% y José Antonio Kast, que tuvo una baja de un 9% a un 7%.

Con respecto al porcentaje de personas indecisas o que no se inclina por ninguna de las opciones señaladas en la encuesta, este grupo sigue registrando un alza. Este último sondeo evidenció un aumento de 10 puntos y alcanzó el 48%.

En cuanto al personaje político mejor evaluado -que no incluye a aquellos que son candidatos a las elecciones municipales y de gobernadores, debido a la prohibición que establece la ley- Matthei se mantiene como la mejor evaluada con 63%, seguida por Rodolfo Carter con 57%, el ex presidente Eduardo Frei con 56% y la ex mandataria Michelle Bachelet, quien se ubica en la cuarta posición con cuarta con 55%.

Por otra parte, los tres peores evaluados son la presidenta del Frente Amplio (FA) Constanza Martínez (25%), el timonel del PC Lautaro Carmona (20%) y el ex ministro Giorgio Jackson (18%).

Con respecto a la aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric, esta disminuyó al 32%, mientras que su desaprobación subió al 60%.