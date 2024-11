Sin cama y sin frazadas: los detalles de la estadía de Manuel Monsalve en el calabozo del cuartel de la PDI

Actualizado el 16 de Noviembre de 2024

El ex subsecretario del Interior se mantiene vigilado por detectives de la PDI que realizan turnos de 10 horas.

Luego de que se postergara el desarrollo de la formalización en su contra hasta el martes, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó detenido en el cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ñuñoa, en la Región Metropolitana, mientras enfrenta una acusación por violación y abuso sexual.

La ex autoridad del Gobierno de Boric se encuentra cumpliendo su detención transitoria, la cual se extenderá hasta el martes 19 de noviembre a las 09:00 horas, cuando se reanude la formalización.

Bajo este contexto, se revelaron más detalles con respecto a cómo ha sido su estadía en el cuartel, donde pasó su segunda noche dentro de un calabozo de dos metros cuadrados por dos.

De acuerdo con información de 24 Horas, Manuel Monsalve está en una especie de banquillo de concreto con dimensiones de una cama, con abarrotes de seguridad y con una ventana, la cual permite que entre luz solar.

En aquel lugar, el ex subsecretario del Interior no cuenta con frazadas, aunque igual puede acceder a ellas si es que lo solicita. Con respecto a sus salidas al baño, el ex militante del PS necesita pedir autorización.

Dentro del cuartel de la PDI, los detectives realizan turnos de 10 horas para mantener a Manuel Monsalve totalmente vigilado.

Aquel lugar solamente tiene dos calabozos disponibles, por lo que su espacio queda sujeto a protocolo en caso de que llegue otra persona a cumplir reclusión. Bajo este contexto, si es que llega otra persona, en la Brigada de Homicidios se debería analizar quien compartiría la celda.