“Les voy a contar algo grave, una bomba”: la declaración del ex jefe de gabinete de Monsalve ante la Fiscalía

Actualizado el 18 de Noviembre de 2024

Gabriel de la Fuente llegó hasta la Fiscalía el pasado 7 de noviembre.

Compartir

A un día de que continúe la audiencia de formalización contra Manuel Monsalve por la denuncia de violación y abuso sexual, en esta jornada El Mercurio dio a conocer la declaración del ex jefe de gabinete del entonces subsecretario del Interior, Gabriel de la Fuente.

El ex ministro fue uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido con la autoridad y su subalterna la noche del domingo 22 de septiembre.

En calidad de testigo, durante la instancia el pasado 7 de noviembre fue consultado sobre cómo se enteró de lo ocurrido, indicó que “fue a partir de Monsalve, él me contó (…) Esta conversación la tuve el 10 de octubre, en el despacho del subsecretario”. Es decir, cinco días antes de que Gabriel Boric y Carolina Tohá haber tomado conocimiento del hecho.

De la Fuente detalló que en esa jornada “me voy a su despacho y cita también a Gustavo Herrera (asesor y jefe directo de la víctima), y nos dice, con estas palabras: Les voy a contar una bomba, algo grave“.

“Pensamos cualquier cosa, porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve. Nos dice: Les voy a contar desde el principio, pasó algo con (denunciante)“.

A raíz de esto, el ex jefe de gabinete le hizo una serie de preguntas a Monsalve como, por ejemplo, “si tuvo relaciones sexuales con ella, y me dice que no, que no tuvo; le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba”.

“Cómo habían llegado ahí y me dice que no se acuerda; si lo habían hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba (…); de nada se acordaba“, agregó.

Los detalles de la denunciante

Respecto a si cononcía a la víctima, Gabriel de la Fuente aseguró que sí, que fue en enero cuando se integró al gabinete. “Ella se integró a un subequipo que lideraba Gustavo Herrera que es cientista político y que también integraba Ricardo Lillo, que también es cientista político, ellos hacían seguimiento a todas las reuniones a las que Monsalve tenía que asistir o hacer, se iban turnando y levantaban acta de cada reunión pero fundamentalmente de acuerdos y compromisos”, detalló.

“Gustavo Herrera que dirigía ese equipo hacia fines de 2023 si mal no recuerdo empezó a decir que necesitaba otra persona porque no daba abasto para el trabajo, estaba quedando atrasado, se adquirían compromisos que iban quedando atrás por lo que necesitaba más gente para hacer una buena gestión y él, en lo que a mí me consta, empezó a proponer el nombre de la víctima que era de Curanilahue y que estaba trabajando en el equipo”, agregó.

Sobre si las labores de la víctima cambiaron, el ex jefe de gabinete de Monsalve respondió que “sí, cambiaron a partir de la vuelta de vacaciones de Monsalve, que estuvo de vacaciones muy pocos días, él volvió la primera semana de septiembre, ahí cambió en el equipo, porque Manuel pidió que ella lo acompañara y que fuera la persona que iba a estar a cargo de levantar las actas de las reuniones, acompañarlo, y si había que ir a alguna parte fuera de Santiago tenía que ir con él. Esto ocurrió solo una vez”.