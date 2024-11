“Llamé de forma inmediata al presidente”: qué declaró Carolina Tohá a la Fiscalía por el Caso Monsalve

19 de Noviembre de 2024

La ministra del Interior se reunió con el fiscal Xavier Armendáriz el pasado 30 de octubre para entregarle su declaración.

Compartir

El pasado 30 de octubre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó su declaración al fiscal Xavier Armendáriz por la denuncia de violación y abuso sexual en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En dicha instancia, según publicó T13, dio cuenta de que se enteró de lo ocurrido tras una llamada del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, el día 15 de octubre en la tarde. “Me dice que tenía una mala noticia que darme, que existía una denuncia contra el subsecretario por abuso sexual y violación“, indicó.

El mismo Cerna, continuó, le comunicó también que “en vista de la investigación por delitos sexuales, la PDI había ido a revisar las cámaras del hotel y se habían encontrado con que otros PDI ya habían ido previamente. Descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada de una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investiga”.

En la oportunidad, además, precisó que la información que entregaba el entonces subsecretario y la víctima, coincidía. Esto se refería a que “ella tampoco recordaba nada de esas horas“.

“Luego de esa reunión llamé de forma inmediata al presidente por teléfono, quien me señaló que iba a llamar inmediatamente al Monsalve. En esa llamada, el presidente se escuchaba impresionado, sorprendido, él no sabía. El señor presidente me dijo que le había instruido a Monsalve para que me llamara esa misma noche para juntarse conmigo, llamado que no sucedió”, detalló.

En su declaración, Tohá indicó al fiscal Armendáriz que a eso de las 22:30 horas, Cerna se comunicó con ella para pedirle que le avisara a Manuel Monsalve que debía dirigirse al Hotel Panamericano, debido a algunas diligencias.

“Ante este llamado, Monsalve no pareció sorprendido, sino más bien me pareció una persona apesadumbrada que ratifica la existencia de una situación grave”, recordó la ministra.

El jueves 17 de octubre, y a la espera de una sesión en el Congreso, Tohá y Monsalve finalmente lograron conversar. En dicha oportunidad, él le aclaró que se reunió en dos oportunidades con la denunciante: la primera en el Costanera Center y la segunda en un restaurant peruano que ella eligió. En dicho lugar, “tomaron un par de pisco sour y que luego de ello no recuerda más hasta la siguiente mañana“, dijo.

“Me relató que en los días siguientes había hablado con ella para ver si se acordaba de algo, pero que ninguno de los dos recordaba. Él me dijo que hablaron un par de veces y que Monsalve le había dicho a ella que la situación le parecía cada vez más extraña y que debían hacer algo al respecto o denunciar. Luego de esta conversación, Monsalve indicó que las comunicaciones con ella cesaron, porque ella no quiso hablar más con él“, relató.

Monsalve le explicó a Tohá que en las cámaras de seguridad vemos a “dos personas que no se veían muy afectadas, o en un nivel de embriaguez que no les permitiera funcionar, sino que se observaba a dos personas bajándose frente al hotel, como dándome a entender que habría otro motivo que explicaría la razón por la cual no se acordaban de lo sucedido“.

La renuncia de Monsalve

Desde el Congreso, ambos iniciaron su rumbo a La Moneda para una reunión con el presidente Gabriel Boric. “En esa reunión el presidente le preguntó cómo estaba, a lo que Monsalve dijo que bien, salvo 12 horas de su vida que no recordaba“, contó.

“Luego de eso Monsalve dijo que su abogado le había señalado que renunciar perjudicaría su defensa, pero el presidente le dijo que iba a necesitar su renuncia. A continuación lo instruyó a bajar inmediatamente a informar a la prensa”, aseguró Tohá.