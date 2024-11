Chadwick descartó que haya abordado causas judiciales en la reunión que sostuvo con Hermosilla y el fiscal Ángel Valencia

24 de Noviembre de 2024

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó un tráfico de influencias en el encuentro que sostuvo con Ángel Valencia y Luis Hermosilla.

El ex ministro del Interior Andrés Chadwick negó este mediodía que la reunión que mantuvo junto a Luis Hermosilla con el jefe de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, fuera para abordar causas judiciales.

Así lo aseveró Chadwick al salir de su casa con el propósito de votar en la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, ocasión en la que puntualizó que “no existió ninguna conversación ni solicitud relacionada con causas judiciales“.

Consultado sobre su eventual formalización por la arista Parque Capital en el marco del Caso Audios, el ex secretario de Estado dijo que no ha sido informado de nada hasta el momento. “Ya declaré, como se dio a conocer públicamente, y estoy colaborando con la Fiscalía y a disposición para todo lo que ellos necesiten“, manifestó.

“En la medida que avance la investigación, espero tener una mayor claridad entregada por la justicia“, añadió el ex ministro.

A continuación planteó que “todo lo que es propio de la investigación es secreto, no puedo referirme a ello. Pero sí les quiero señalar que muchas de las cosas que se han dicho no son efectivas“.

Lo que dijo Andrés Chadwick sobre la reunión con Ángel Valencia

Respecto de la audiencia de cautela de garantías que tendría fijada este martes, Andrés Chadwick manifestó que “eso lo hace mi defensa, mi abogado Samuel Donoso. Es precisamente para pedir precisiones de garantía del proceso”.

Consultado nuevamente por la reunión que sostuvo junto a Luis Hermosilla con el fiscal Ángel Valencia, Chadwick recalcó que “yo la di a conocer públicamente, la entregué a través de un comunicado, señalando de que no existió ninguna conversación o alusión a ninguna solicitud en relación a ninguna causa judicial“, reiteró.

Cuando se le preguntó si hubo tráfico de influencias, la ex autoridad respondió que “eso es lo que la Fiscalía y la justicia tienen que determinar”.

Chadwick recalcó que “he renunciado a todos mis derechos con el objeto de no guardar silencio, sino que colaborar al máximo con la investigación, y esperemos que siga adelante“.

Finalmente, el ex ministro del Interior aseguró que “yo no he cometido ningún tipo de delito ni ningún hecho ilícito, ni menos en este caso tráfico de influencia o cualquier otra cosa que se diga. Eso se los he dicho. Lo tengo claro, lo he dicho en las instancias que corresponden”.