“Es de sentido común”: Gobierno pide a Maite Orsini que deje de intervenir en el Caso Valdivia

Tohá indicó que en el Gobierno "tenemos un criterio que es de sentido común. Las personas que no son parte de los procesos penales no deben intervenir en ellos. Por eso hay intervinientes y no intervinientes”.

Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, cuestionó en duros términos a la diputada Maite Orsini (FA) por sus constantes intervenciones en el caso que enfrenta Jorge Valdivia, ya que se puso en contacto con una de las denunciantes, además de enviarle mensajes a la fiscal Lorena Parra, a cargo de la investigación por violación y abuso sexual.

En esta línea, la titular de Interior recalcó que “es de sentido común” que las personas que no están involucradas de manera directa en causas judiciales o en Fiscalía no intervengan en ellas.

La secretaria de Estado precisó que este principio es aplicado principalmente a las autoridades, como funcionarios de Gobierno, reiterando que “quienes no son intervinientes no deben intervenir. Y eso vale para todo el mundo, pero lo consideramos especialmente para quienes somos autoridades“.

Consultada sobre la situación de la diputada Maite Orsini, la ministra Tohá precisó que no le corresponde al Gobierno dictar sentencia en esta situación, apuntando a instancias como la Fiscalía o el propio Frente Amplio, dónde será derivada al Tribunal Supremo y arriesga incluso la expulsión de la colectividad.

La última polémica que involucra a la diputada Orsini con el Caso Valdivia es que salieron a la luz el contenido de sus conversaciones con una de las denunciantes de su ex pareja, a quien le pidió que no incluyera sus mensajes con el Mago en la investigación.

“En los chats hay información mía sensible, de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera, de licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas, es superdelicado para mí que se filtren. Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti”, son parte del diálogo de la legisladora con la presunta víctima.