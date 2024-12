“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”: viuda del hombre asesinado por odontóloga en Recoleta exige justicia

26 de Diciembre de 2024

La viuda de Mauricio, hombre asesinado por odontóloga, tuvo una emotiva conversación con el matinal de Chilevisión, donde clamó por justicia.

Un dramático testimonio entregó la viuda del hombre que fue asesinado el pasado lunes por una odontóloga en el sector El Salto, en Recoleta, luego de que lo confundiera con un sujeto que, momentos antes, le había robado el celular.

Identificada como Cathy, la viuda pidió hablar durante el contacto que mantenía el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, con Paula, una prima de la víctima.

“Cathy es una mujer muy fuerte“, contó Paula antes de pasarle el micrófono a la mujer, quien lo primero que pidió fue que “no quiero que pongan fotos de la persona que lo mató“.

En la oportunidad, Cathy confirmó que cuando fue asesinado su marido se dirigía al trabajo. “Mauricio abre la puerta y me dice: Me llamaron del trabajo porque entro más tarde. Voy a entrar a las 10. Iba a trabajar a Vitacura. Salió de la casa y no lo vi más“, recordó.

El asesinato de su marido

La mujer contó que tras la partida de su marido, se duchó y “llegó Carabineros a la casa y me empiezan a pedir datos y más datos. Y yo les pregunté qué le había pasado a Mauri“.

Manifestó que en ese momento le dijeron que “tuvo un accidente, está en el hospital. Me lo dijeron sin ningún tino“, detalló.

A continuación, entre lágrimas, Cathy hizo un desesperado llamado: “Quiero justicia para mi Mauri, por favor, para mis hijos. Tenemos tres hijos, Alonso, Fernando y Agustina. No puede quedar así, por qué me lo mató así, tan horrible…“, prosiguió.

Luego de que el conductor del matinal, Julio César Rodríguez, le dijo que “nosotros también esperamos que haya justicia”, la viuda aseguró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias“.

“Anoche no podía respirar“, reconoció Cathy antre sollozos, por lo que los conductores de matinal de Chilevisión le pidieron a Paula, la prima de la víctima, que continuara la conversación.

Tras cometer el crimen, la odontóloga se entregó en Carabineros, y recién en ese momento supo que había atacado a un hombre inocente, además de enterarse que tenía siete semanas de embarazo. La mujer quedó en prisión preventiva.