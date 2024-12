VIDEO – Apelando a la condición de su hijo y tratando a Vodanovic de “misógino”: la convulsionada vuelta a la cárcel de Cathy Barriga

Actualizado el 26 de Diciembre de 2024

Barriga, quien arribó al centro penitenciario acompañado de su marido, el diputado Joaquín Lavín León, reiteró sus dichos en contra del actual jefe comunal de Maipú, apuntando a la prensa: "Sigan haciéndole publicidad a un misógino”.

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, llegó hasta la cárcel de San Miguel para cumplir con la prisión preventiva ordenada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación por fraude al Fisco por más $31 mil millones y otros delitos de corrupción, lanzando duras acusaciones contra Tomás Vodanovic.

Por su parte, el diputado Lavín agregó que “encuentro increíble que una persona que es completamente inocente, que no ha cometido absolutamente ninguno de los delitos que se le acusan, tenga que pasar por esta situación”.

Pero Cathy Barriga también se valió de las redes sociales para reiterar su inocencia y disparar en contra del alcalde Tomás Vodanovic, apelando a la condición TEA de su hijo.

“En la vida cometería un delito, soy una persona muy correcta y me he tenido que aguantar tres años de investigación (…) Yo les quiero mostrar algo, quizás aquellas personas que no saben lo que es el autismo, pero si pueden ser algunas personas que están relacionadas con esto”, partió.

Barriga planteó a sus detractores que “(pueden) ser tan miserables de decir que yo utilizo a mi hijo. La realidad de los niños autistas las conocen las familias, las familias que viven y duermen con sus hijos (…) Yo no sé quien se va hacer cargo de todos los daños que están provocando a mis niños y en especial a Romeo”.