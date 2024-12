“Mamá, él me violó”: la dramática declaración de madre de denunciante de Monsalve ante la PDI

Actualizado el 27 de Diciembre de 2024

Para la madre de la afectada, el ex subsecretario del Interior "se obsesionó con mi hija y que al salir de su hotel ya iba pensando en hacerle algo a mi hija. De hecho, como es médico, me imagino que sabe cómo drogar a alguien, porque mi hija se borró por completo y no recuerda qué fue lo que ocurrió”.

Compartir

El pasado 24 de octubre prestó declaración ante la Brigada de Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI la madre de la denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien está formalizado por violación y abuso sexual.

En el testimonio dado a conocer por Ex-Ante, la mujer relata cómo le dejó ver que no era una buena idea reunirse con Monsalve un día domingo, además de llamarla 44 veces por teléfono esa noche, sin obtener respuesta.

“Quiero señalar que suelo conversar con mi hija todos los días a eso de las 18:00 horas, pero el día que ocurrieron los hechos, que fue un día domingo, mi hija me llama a las 17:00 horas y me dice que tiene una reunión con el subsecretario (…) En ese momento mi hija me dice mire lo que me escribió este viejo cerdo: le envío un Uber porque usted manda”, precisó la madre de la joven de 32 años.

En su declaración a la PDI, la mujer recalcó que, dado que su hija le había pedido que la llamara para poder excusarse de su encuentro con Manuel Monsalve, se preocupó cuando no le contestó a la hora acordada, por lo que la llamó constantemente sin obtener respuesta más de 40 veces. “Estuve toda la noche despierta, preocupada, y llamándola constantemente”.

El 25 de septiembre, la denunciante de Monsalve se comunica con su madre y le declara: “Mamá, él me violó. Yo le pregunto, ¿pero hija quién te violó?, y ella me dice que el subsecretario la violó, y ahí comenzó a decirme su relato”.

“Me decía que cuando se juntó con el subsecretario ella se borró, que en el restaurant perdió el conocimiento tomando, y que despertó al día siguiente en el hotel desnuda, y con el subsecretario a su lado, también desnudo”, detalló.

Madre de denunciante: Monsalve “se obsesionó con mi hija”

Para la madre de la afectada, el ex subsecretario del Interior “se obsesionó con mi hija y que al salir de su hotel ya iba pensando en hacerle algo a mi hija. De hecho, como es médico, me imagino que sabe cómo drogar a alguien, porque mi hija se borró por completo y no recuerda qué fue lo que ocurrió”.

“Dentro de otras conversaciones que he mantenido con mi hija, ella me dice que antes de realizar la denuncia la visitó una persona que yo siento que venía de parte del subsecretario, ya que era amiga de él, de quien desconozco su nombre, solo sé que le dicen La gotita (sería Ilse Sepúlveda). Ella le dijo: si tú denuncias, tú nunca vas a ganar, porque estás denunciando a un poderoso, él era el subsecretario, alguien con poder. Le sugirió que se fuera a China, ya que la podían atropellar o atropellar a su papá”, además de dejarle en claro que “cada paso que tú des, me tienes que informar”.

Sobre la actual situación de la denunciante, explicó que “mi hija me ha dicho que siente que nunca más volverá a ser la misma. Me ha mencionado que no quiere volver a estar con un hombre otra vez. Ella no tiene pareja actualmente, y ahora menos quiere vincularse con alguien, ya que como que le agarró miedo a este tema con lo que le pasó con el subsecretario”.

“A pesar de que mi hija está con medicamentos para relajarse, ella aún tiene crisis de llantos. Ayer la llamé y no podía ni hablar por los llantos, le dan como crisis de pánico, en cualquier momento del día. Cuando la fui a ver a Santiago, le dio una crisis, y casi tuvimos que llevarla a la posta, puesto que lloraba demasiado y tiritaba, estaba muy tensa y muy afectada por todo esto”, sentenció.