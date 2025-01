Senador Iván Flores y muerte de su madre: “Se fue con una pensión de mierda”

Actualizado el 5 de Enero de 2025

El senador Iván Flores (DC) lamentó el fallecimiento de su madre, Elena García Quintana, haciendo mención a la baja pensión que ella recibía, instando al Congreso a despachar la reforma previsional que se discute en la Cámara Alta.

“Mi mamita se fue, como muchos otros, con una pensión de mierda, como miles de adultos mayores después de una vida de trabajo. ¿Cómo no habrá un poquito de humanidad entre nosotros los políticos para lograr un acuerdo? Pensemos, por favor, en los viejos de hoy. Pido a los parlamentarios del oficialismo que no se bajen de esta reforma, y a la oposición que no sigan obstruyendo. Por favor”, precisó el legislador.

El senador Iván Flores ha sido uno de los principales defensores de la reforma presentada por La Moneda, cuestionando en su momento el “lobby feroz de las AFP” en contra del proyecto y planteando que “sin solidaridad será imposible avanzar. La derecha está mostrando los colmillos más afilados y su peor cara y lo hace a través de las AFP”.

Junto con ello, recordó que la iniciativa planteada en su momento por el gobierno de Sebastián Piñera respecto al 6% de cotización adicional, indicando que “ya tuvimos un acuerdo del 3 y el 3%. ¿Por qué no podremos lograr ese mismo acuerdo ahora? Seamos un poquito más empáticos con la gente que se nos muere con pensiones miserables”.

“Yo de verdad lo pido, y le pido también a los parlamentarios del oficialismo que no se desmonten, que no se bajen de este carro porque, si no, no vamos a tener en este Gobierno una reforma previsional, y en el otro probablemente tampoco”, sentenció.