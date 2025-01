Lautaro Carmona acalla la “rebelión” del PC contra la reforma previsional: “Esto no es una convocatoria al recreo”

Actualizado el 1 de Enero de 2025

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, salió al paso de la “rebelión” de la bancada de diputados de la colectividad, además del ex alcalde Daniel Jadue, los que se mostraron en contra de la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno en el Senado.

En el tradicional Caldillo de Congrio organizado por el PC, el timonel dejó en claro que la postura oficial del partido “la representa Bárbara Figueroa como secretaria general y quien habla como presidente del partido”.

Carmona reiteró el apoyo del Partido Comunista la reforma de pensiones reconociendo las voces contrarias a la iniciativa y expresando que “vamos a tener consideraciones para una cantidad de dinámicas que se abren, porque la vida es la vida, pero aclaramos eso. O sea, esto tiene una centralidad. Esto no es una convocatoria al recreo. Y yo les pido a todas y todos que tengan esa consideración, porque, al fin y al cabo, estamos representando al partido, que no está en esta mesa y que necesita de nuestra atención”.

En esta línea, el presidente del PC puntualizó que “el proyecto en debate no es el que programáticamente en términos originales postulamos, por una razón que no tiene ninguna rareza para comprenderla: la correlación en el Congreso Nacional, donde debe aprobarse una reforma como esta o un proyecto ley como este, es en contra nuestra. Segundo, porque hasta aquí la derecha ha hecho un abuso antiético de tomar por rehén causas como esta, que son políticas públicas de beneficio transversal para la izquierda, para el centro, para la derecha”.

Ante esto, Lautaro Carmona fue claro al recalcar que “el Partido Comunista no se pierde. Tiene sentido y criterio para discernir sin perder jamás el sentido crítico. Todo lo que implique que de verdad nos resolvemos un aumento de las pensiones ahora, debe ser respaldado por nosotros como partido y esperamos que con nuestra representación parlamentaria, donde está el debate. Y esto no va a ser imaginando que el que piense un segundo diferente a eso está en la luna o no conoce la tierra o no sabe decirlo, porque es un debate abierto”.