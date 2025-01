Caso Monsalve: PDI detecta extravío de registros grabados en cercanías de casa de denunciante

Actualizado el 8 de Enero de 2025

Se trata de videos obtenidos el 11 de octubre de 2024, tres días antes que se ingresara la denuncia en contra del ahora ex hombre fuerte de la seguridad de La Moneda.

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó que los registros obtenidos de cámaras ubicadas en las cercanías del domicilio de la denunciante de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior imputado por violación y abuso sexual, fueron borrados por efectivos de contrainteligencia.

Se trata de videos obtenidos el 11 de octubre de 2024, tres días antes que se ingresara la denuncia en contra del ahora ex hombre fuerte de la seguridad de La Moneda, por parte de funcionarios de la policía civil mandatados por la otrora jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches.

Según precisó el informe de la PDI, dado a conocer por La Tercera, “la intersección de calles General Mackenna y Amunátegui, comuna de Santiago, corresponde al lugar de residencia de la víctima, quien registra domicilio en calle XX. En el lugar se revisaron diversas cámaras de seguridad, no obstante, no se logró obtener resultados positivos, por cuanto a la inspección ocular y empadronamiento realizado a residentes del sector, estos manifestaron no contar con respaldos de la fecha de la comisión del delito”.

“Con respecto al registro de la cámara ubicada en la intersección de las calles General Mackenna con Amunátegui del día 22 de septiembre, ya no existían los respaldos, ya que se sobreescriben”, agregando que “los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre de 2024”.

Estos respaldos supuestamente estaban en un disco duro que el fiscal Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir, pudo recuperar, pero “a la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrado en dicho dispositivo de almacenamiento. Lo anterior fue debidamente informado a través del informe policial de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana”.