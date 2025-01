Qué es el Caso Factop y todo lo que debes saber sobre la masiva formalización de 16 imputados

Actualizado el 13 de Enero de 2025

El Ministerio Público busca demostrar un presunto modus operandi económico delictivo, el cual tiene a los hermanos Jalaff como los principales apuntados.

Este lunes se está llevando a cabo una masiva formalización en el marco de los casos Audios y Factop, cuya audiencia contempla a 16 imputados.

Esta diligencia que solicitó el Ministerio Público aglutina antecedentes que datan desde 2022, los cuales involucran a los ex Grupo Patio Álvaro y Antonio Jalaff y Cristian Menichetti; los ex controladores de Factop, los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg; los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos; y ocho ex ejecutivos de LarrainVial.

Los hermanos Jalaff son los principales apuntados por la Fiscalía, a quienes se le imputan cargos por lavado de activos, estafa y soborno. Lo anterior, producto a que la tesis del ente persecutor señala que habrían usado diferentes estructuras financieras para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.

Sumado a ello, los imputados habría usado sociedades ficticias y otros mecanismos de ocultamiento financiero para simular operaciones comerciales, lo que habría posibilitado desviar dinero, ocultando su origen perjudicando a empresas e inversionistas.

En este contexto, a los ex ejecutivos de LarrainVial se les cuestiona por su participación en la creación y administración del Fondo Capital Estructurado I, un vehículo de inversión que se utilizó para reorganizar las deudas del ex socio de Grupo Patio, Antonio Jalaff.

La arista LarrainVial en el Caso Factop

Dicho fondo se instauró a inicios de 2023 y permitía canjear acreencias por las acciones que Jalaff tenía en Grupo Patio. En detalle, en el fondo se crearon dos series: A y B. El segundo tendría recursos que habrían llegado por medio de cuotas de la corredora STF, de los hermanos Sauer.

Teniendo en cuento lo anterior, el problema radica en que Factop era acreedor de Jalaff y un porcentaje de lo que se recaudó habría sido para pagar deudas del factoring. Por esta razón, el 11 de septiembre de 2024 un grupo de 23 inversionistas de la serie B del fondo Capital Estructurado I presentaron una querella por administración desleal en contra de la firma tras la caída de STF, para que posteriormente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formulara cargos contra los directores de LarrainVial, los ex socios de Grupo Patio y ex socios de STF.

Sobre los ex ejecutivos de LarrainVial que están siendo formalizados este lunes, estos son: Manuel Bulnes (socio y ex director ejecutivo), Felipe Porzio (socio y gerente de finanzas corporativas), Claudio Yáñez (gerente general de LarrainVial Activos AGF), y los directores Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Rafael Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira.

A estos nombres se les imputan seis delitos bajo el fundamento en la participación y responsabilidad de los mismos, los cuales tienen que ver con lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, además de la entrega de información falsa al mercado.

En paralelo a ello, se reformalizará a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Patricio Mejías por los delitos de soborno en calidad de autores en el marco del Caso Audios.