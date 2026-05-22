Crisis en Bolivia: con muerte de niño de 12 años suman cuatro los fallecidos por falta de atención médica

El Ministerio de Salud altiplánico alertó de la crítica situación que viven algunos hospitales públicos por la “falta de oxígeno, medicamentos, insumos y provisión de alimentos”.

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Un niño de 12 años se convirtió en la cuarta víctima fatal debido a los bloqueos de las carreteras en Bolivia, luego de que la ambulancia que lo trasladaba no logró llegar a tiempo al hospital.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud del país altiplánico, los tres casos anteriores se produjeron por el mismo motivo, por lo que llamó a los manifestantes a “permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.

“El Ministerio de Salud y Deportes lamenta comunicar el fallecimiento de un niño de 12 años, debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua a Potosí”, posteó la secretaría de Estado en sus cuentas de redes sociales.

Junto con expresar sus condolencias a la familia del menor, la autoridad sanitaria también reivindicó la importancia de que la vida esté “por encima de todo conflicto”.

Por otra parte, la misma secretaría de Estado alertó sobre la “crítica” situación que se vive en algunos hospitales públicos por la “falta de oxígeno, medicamentos, insumos y provisión de alimentos“.

Se agudiza la crisis en Bolivia

A pesar de que este jueves el presidente Rodrigo Paz cambió al ministro del Trabajo, Edgar Morales, y lo reemplazó por Williams Bascopé, las movilizaciones en Bolivia no disminuyeron.

Por el contrario, los reportes de la prensa local precisaron que miles de trabajadores marcharon este viernes en La Paz para exigir la renuncia del mandatario.

Tras solo seis meses en el poder, Paz está enfrentando la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14% interanual registrada en abril.

A lo anterior se suman las movilizaciones de los seguidores del ex presidente Evo Morales, que acusan a Paz de persecución política, en el marco del juicio que se inició en su contra por trata agravada de personas, tras su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente y con quien supuestamente tuvo una hija en 2016.