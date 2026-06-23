Qué se sabe de la muerte de un niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Carabineros trabaja para dar con el paradero de los sujetos que participaron en la encerrona a un vehículo en la comuna de San Bernardo, la que concluyó con la muerte de un niño de 12 años.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito, cuando el menor de edad, su padre y una tía se dirigían hacia la comuna de Puente Alto.

En un momento determinado, un grupo de delincuentes interceptó el vehículo en que se trasladaba la familia y, tras amenazar a los ocupantes con armas cortopunzantes, los obligaron a descender.

Qué se sabe de la muerte del niño tras la encerrona

De acuerdo con el relato de las víctimas, luego de la encerrona, los antisociales se dieron a la fuga en el auto antes de que el niño lograra soltarse del cinturón de seguridad, por lo que quedó atrapado.

De esta forma, fue arrastrado durante varios kilómetros, hasta que los sujetos dejaron abandonado el vehículo en la avenida Portales con Leonardo da Vinci.

Debido a la gravedad de sus heridas, el niño falleció en el lugar, según reportaron funcionarios de Carabineros.

Según informó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Juan Carlos Hidalgo, los autores serían menores de edad, quienes previamente habían robado otro automóvil en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, también en la comuna de San Bernardo.

El teniente coronel de Carabineros, Pablo Hernández, manifestó que “prácticamente toda la SIP de la región Metropolitana (está) trabajando en el sector. La idea es que tenga resultados positivos en la ubicación de los responsables de este macabro hecho”.