VIDEOS – Revelan imágenes de los delincuentes que mataron a niño de 12 años en San Bernardo

El menor no alcanzó a soltarse del cinturón de seguridad cuando los antisociales huyeron tras robarle el auto a su padre y lo arrastraron unos tres kilómetros, quitándole la vida.

En las últimas horas se dieron a conocer diversos videos en el que es posible ver el actuar de los delincuentes que mataron a un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, tras protagonizar una encerrona.

La información que se maneja es que la banda, que sería integrada por menores de edad, habrían estado realizando un tour delictual que comenzó en un servicentro ubicado en calle Eyzaguirre. En ese lugar le quitaron el auto a un sujeto.

En las imágenes es posible ver cómo al menos cinco individuos amenazaron a un trabajador con armas blancas y al conductor del vehículo, quien buscaba cargar bencina. Además, se llevaron las pertenencias tanto del dueño del auto como del funcionario.

Posterior a esto habrían cometido otros delitos hasta llegar a la intersección de la caletera de la Ruta 5 Sur con General Urrutia, en el sector de Catemito. Ahí habrían realizado la encerrona a un hombre de nacionalidad argentina que viajaba con su hijo y su tía.

Al ser interceptados por los delincuentes, tanto el conductor como la mujer lograron descender del vehículo, sin embargo el menor no alcanzó a sacarse el cinturón de seguridad, siendo arrastrado unos tres kilómetros. Fue en Villa Portales que los antisociales abandonaron el auto para darse a la fuga.

Tanto el OS9 de Carabineros como la Fiscalía Occidente actualmente trabajan para dar con el paradero de esta banda, responsable de la muerte del niño de 12 años en San Bernardo.