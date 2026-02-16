“Se pusieron a mi lado con armas”: el relato de Macarena Tondreau tras violenta encerrona

“No había forma de moverse”, explicó sobre el momento en que el automóvil fue bloqueado en la conexión entre Vespucio Oriente y Costanera Norte.

La actriz y conductora de televisión Macarena Tondreau entregó su relato sobre la violenta encerrona que sufrió durante la madrugada de este lunes en la comuna de Vitacura, cuando regresaba junto a sus hijas desde la playa. Su testimonio da cuenta de los minutos de angustia que vivió al ser interceptada por un grupo de sujetos armados en un enlace de autopistas del sector oriente de la capital.

“Veníamos saliendo de Vespucio Oriente, llegando a Costanera Norte, y se nos detiene un vehículo por delante. No había forma de moverse”, explicó. Según su relato, entre tres y cuatro jóvenes, de aproximadamente 20 años y de nacionalidad chilena, descendieron del automóvil y la intimidaron con armas de fuego. También habrían contado con objetos contundentes, como martillos.

La comunicadora describió la escena con evidente impacto emocional. “Dos de ellos se pusieron a mi lado con armas. Me apuntaron al vidrio y el que estaba frente a mi hija intentó romperlo con un martillo”, detalló. La situación se desarrolló en cuestión de segundos, mientras ella intentaba mantener la calma para resguardar a sus hijas.

El relato de Macarena Tondreau luego de la encerrona: “Queda mucho miedo”

Aunque el ataque no dejó lesiones físicas, el impacto psicológico fue inmediato. “Mi hija está shockeada, no entendía qué estaba pasando… estamos bien, estamos sanas, pero queda mucho miedo”, confesó. El asalto también tuvo una consecuencia dolorosa para la familia: una de sus mascotas murió tras escapar en medio del caos.

El caso es investigado por la Brigada de Robos e Intervención Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. El vehículo fue recuperado horas más tarde en la comuna de Conchalí y actualmente es sometido a peritajes. Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas al caso, mientras continúan las diligencias para identificar y capturar a los responsables.