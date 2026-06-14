Desde carabineros indicaron que que los detenidos corresponden a dos menores de edad, uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, ambos con antecedentes policiales.

Momentos de extrema tensión vivió Martina, nieta del exseleccionado nacional Carlos Caszely, luego de ser víctima de una violenta encerrona registrada durante la madrugada de este domingo en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

El incidente ocurrió cerca de la 01:30 horas en las inmediaciones de la Rotonda Quilín, donde un grupo compuesto por cinco adolescentes interceptó a la joven con el objetivo de sustraer su vehículo.

Según el testimonio de la víctima, los delincuentes actuaron con gran agresividad. Martina relató que fue obligada a descender del automóvil, arrastrada y amenazada con un arma de fuego mientras le exigían la entrega de sus pertenencias.

La joven también denunció haber sufrido tocaciones indebidas durante el asalto. “Me revisaron por debajo de la ropa buscando cosas de valor y, al final, uno de ellos me dio un beso“, señaló al recordar el traumático episodio.

Encerrona a familiar de Carlos Caszely revela violento actuar de banda de menores

Tras la denuncia, Carabineros activó un seguimiento controlado gracias al sistema de rastreo GPS del vehículo sustraído. El automóvil fue ubicado posteriormente en la comuna de San Ramón, donde sus ocupantes intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste del alumbrado público. A raíz del procedimiento, dos de los involucrados fueron detenidos en el lugar, mientras que otros tres lograron darse a la fuga.

El teniente Cristian Manquilef informó que los aprehendidos corresponden a dos menores de edad, uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, ambos con antecedentes policiales. Asimismo, se recuperó una pistola cuya capacidad de funcionamiento será determinada mediante peritajes.

De acuerdo con la información entregada por la policía, los sujetos no solo participaron en el robo del automóvil, sino que también intimidaron a una segunda víctima que transitaba por el sector, a quien le sustrajeron diversas especies.

Tras conocer lo ocurrido, Carlos Caszely manifestó su preocupación por el aumento de este tipo de delitos y lamentó la experiencia vivida por su nieta.

“Es una situación que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Uno jamás imagina que algo así pueda afectar a un familiar cercano“, expresó el histórico exdelantero.

Los dos adolescentes detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentarán el respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de los participantes del asalto.