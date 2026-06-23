Revisión de bolsos y restricciones a estudiantes: TC declara inconstitucionales medidas de la ley Escuelas Protegidas

El organismo resolvió invalidar varias disposiciones de una iniciativa orientada a reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales diversas disposiciones contenidas en el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, iniciativa que buscaba fortalecer las medidas de seguridad al interior de los establecimientos educacionales.

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta correspondía a la facultad de los sostenedores para revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes ante eventuales riesgos para la comunidad educativa. Sin embargo, el organismo resolvió que esta medida no se ajusta a la Constitución, dejando sin efecto su aplicación.

La decisión también impide que los establecimientos puedan solicitar de manera directa la intervención de las policías para realizar este tipo de procedimientos vinculados a posibles hechos constitutivos de delito.

Asimismo, el tribunal objetó parcialmente modificaciones a la Ley de Subvenciones que buscaban restringir el uso de prendas o accesorios que dificultaran la identificación facial de los alumnos o que hicieran referencia a la violencia, el consumo de drogas o actividades ilícitas.

Otra de las disposiciones rechazadas fue aquella que impedía la admisión de estudiantes que hubieran sido expulsados previamente por conductas consideradas graves dentro del sistema escolar.

Junto a ello, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma que contemplaba la suspensión o pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior por un período de cinco años para alumnos condenados por delitos. Con esta resolución, varios de los ejes centrales del proyecto deberán ser revisados o descartados antes de su eventual aplicación.