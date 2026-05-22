Lo que se sabe del intento de turbazo en la casa del ex presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica

De acuerdo con lo informado, en el momento del ataque permanecían en el lugar tanto el abogado como su esposa y uno de sus hijos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un grupo de delincuentes intentó realizar un turbazo en la casa del ex presidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando alrededor de ocho antisociales que portaban armas ingresaron al domicilio.

De acuerdo con lo informado, en el momento del ataque permanecían en el lugar tanto Aróstica como su esposa y uno de sus hijos.

Aróstica usó arma de fuego para defenderse del turbazo

Según se indicó, al percatarse de lo que ocurría, el ex presidente del Tribunal Constitucional empleó un arma de fuego debidamente inscrita para defenderse y disparó contra quienes realizaban el turbazo en su hogar.

A raíz de los disparos que efectuó el dueño de casa, uno de los asaltantes resultó gravemente herido y terminó por fallecer en el mismo lugar.

Debido al intercambio de disparos, tanto Iván Aróstica como su hijo resultaron heridos, el primero con un impacto en uno de sus brazos, y el segundo recibió una herida en la zona lumbar.

El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Alejandro Armijo, manifestó que ni Aróstica ni su hijo están en riesgo vital.

Del total de delincuentes, seis se encuentran detenidos, de los cuales dos están heridos a bala, además del fallecido.

De acuerdo con el relato de vecinos, durante el intento de turbazo se escucharon alrededor de ocho disparos.