Tráfico de migrantes desde Haití: Fiscalía y PDI concretan detenciones vinculadas a agencias de viajes

La acción policial dejó dos ciudadanos haitianos detenidos, los que serán formalizados por tráfico de migrantes, lavado de activos y asociación ilícita.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones llegaron a cabo una serie de diligencias vinculadas a una investigación por eventual tráfico de migrantes desde Haití.

La indagatoria, a cargo del fiscal Francisco Jacir, busca el análisis de una serie de vuelos y llegadas al país de charters vinculadas a procesos de reunificación familiar, similar a los ingresos irregulares de niños haitianos que fue denunciada por la Contraloría General de la República.

Es por ello que durante la jornada se concretaron allanamientos a dos agencias de viajes, Mundo Pam y Cananeen, por estos hechos ocurridos en 2024, consignó La Tercera.

La acción policial dejó dos ciudadanos haitianos detenidos, los que serán formalizados por tráfico de migrantes, lavado de activos y asociación ilícita, ya que habrían traído a ciudadanos haitianos, entre ellos niños, previo paso por República Dominicana, antes de llegar a Chile.