El organismo llamó a reforzar las medidas de prevención ante un evento meteorológico que podría afectar distintos sectores de la capital durante los próximos días.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana (RM) debido al pronóstico de tormentas eléctricas, posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento asociadas a un nuevo sistema frontal que afectará a la zona central del país.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno podría desarrollarse entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre, con condiciones de inestabilidad que abarcarían sectores del valle, la precordillera y la cordillera.

Tormentas eléctricas y granizos: Senapred declara alerta preventiva para la RM

De acuerdo a Senapred, la alerta se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Entre los riesgos asociados al evento se encuentran las interrupciones del suministro eléctrico, la caída de ramas y árboles, además de posibles crecidas repentinas de cauces y remociones en masa en sectores vulnerables.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, mantener despejadas las canaletas y revisar las techumbres.

Asimismo, llamó a mantenerse alejados de postes, tendidos eléctricos y árboles durante las ráfagas de viento, además de evitar acercarse a ríos y zonas cordilleranas que puedan presentar condiciones de riesgo.