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Tormentas eléctricas y granizos: Senapred declara alerta preventiva para la RM

El organismo llamó a reforzar las medidas de prevención ante un evento meteorológico que podría afectar distintos sectores de la capital durante los próximos días.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana (RM) debido al pronóstico de tormentas eléctricas, posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento asociadas a un nuevo sistema frontal que afectará a la zona central del país.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno podría desarrollarse entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre, con condiciones de inestabilidad que abarcarían sectores del valle, la precordillera y la cordillera.

Tormentas eléctricas y granizos: Senapred declara alerta preventiva para la RM

De acuerdo a Senapred, la alerta se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Entre los riesgos asociados al evento se encuentran las interrupciones del suministro eléctrico, la caída de ramas y árboles, además de posibles crecidas repentinas de cauces y remociones en masa en sectores vulnerables.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, mantener despejadas las canaletas y revisar las techumbres.

Asimismo, llamó a mantenerse alejados de postes, tendidos eléctricos y árboles durante las ráfagas de viento, además de evitar acercarse a ríos y zonas cordilleranas que puedan presentar condiciones de riesgo.

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