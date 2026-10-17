Chile registra la menor tasa de incumplimiento de la Visa Waiver en seis años

Chile redujo a 1,5% los incumplimientos de la Visa Waiver en 2025, aunque mantiene la tasa más alta entre los países del programa.

Chile registró una disminución en el porcentaje de ciudadanos que exceden el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos mediante el programa Visa Waiver, alcanzando un 1,5% durante el año fiscal 2025.

La cifra representa una caída del 35% respecto del período anterior y corresponde al nivel más bajo registrado por el país en seis años, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense.

El resultado fue destacado este sábado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien valoró los avances en el cumplimiento de las condiciones exigidas para mantener este beneficio migratorio. Sin embargo, pese a la reducción, Chile continúa siendo el país con el mayor índice de incumplimiento entre los integrantes del programa, seguido por Portugal, España y Catar, las únicas naciones que superan el 1%.

“Nuestro país ha registrado la tasa más baja en 6 años de chilenos que exceden el tiempo autorizado de permanencia en EEUU con un 1,5%. Esto es una caída del 35% en el último año”, señaló el canciller.

En ese contexto, Pérez Mackenna afirmó que cerca de 350 mil chilenos utilizan anualmente este mecanismo para ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios. Asimismo, sostuvo que los resultados reflejan la efectividad de las medidas adoptadas para cumplir con los estándares establecidos por las autoridades norteamericanas.

“Las gestiones hechas por nuestro país demostraron ser eficaces y estamos cumpliendo con los requisitos exigidos para mantener este beneficio”, dijo.

La autoridad también recordó las condiciones de ingreso que contempla el programa y la importancia de respetar el período de estadía autorizado.

“La visa Waiver permite a los chilenos viajar a EEUU por motivos de turismo o negocios sin necesidad de solicitar una visa, sólo mediante autorización electrónica, y permanecer en el país por un máximo de 90 días”, explicó, recordando que “Chile es el único país de América Latina que cuenta con este beneficio y mantenerlo requiere de compromiso y también de responsabilidad”.